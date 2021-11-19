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拜登涉台內容4個月4度改口　美媒警告：讓台海局勢更加混亂

▲▼拜習會,習拜會。（圖／路透）

▲拜習會在台灣時間16日舉行。（圖／路透）

記者崔子柔／粽和報導

《彭博社》17日刊文指出，台灣長期是美中最有可能引發戰爭的議題，雙方相關說法都至關重要，不過近期「拜登卻常亂說話」。

拜登不斷踩到中國的「紅線」，在和習近平說完不會支持台獨後，隔天卻對記者說台灣是獨立的，隨後很快地又解釋，他是指台灣在民主體制下自己做決定，而非支持台灣獨立。

拜登與幕僚團隊這4個月來已至少是第4次解釋涉台言論，關於這類議題的敏感性，顯示出任何政策轉變都可能引起兩大國間的利益衝突。

雖然在本週拜習會上的互動，說明雙方目前不會陷入戰爭，不過拜登鬆散的言論（loose talk）大大打擊其政府的外交努力。不論是貿易、軍事談判，或是官員出訪台灣，拜登政府延續了川普時期的做法，維持和台北的關係，同時也強調40多年來強化美中關係的「一中政策」。

前美國國會研究處亞洲安全事務專家簡淑賢（Shirley Kan）指出，如果這是一場棒球賽，拜登早就被三振出局，不過目前的危險局勢不是一場比賽就能比擬，拜登總是不能澄清政策，反而讓局面更加混亂。

美中經濟暨安全檢討委員會週三發表報告指出，解放軍已經有能力入侵台灣，而且頻繁透過飛彈試驗、派遣戰鬥機、軍艦巡航等方式秀肌肉，像蔡英文總統施壓。

新加坡總理李顯龍對此警告，雖然戰爭不會在一夕之間爆發，但外界應該擔心台灣衝突，目前處在非常微妙的情況，恐怕會發生事故或誤判。

▲▼習近平,拜登,習拜會,拜習會。（圖／路透社）

▲拜習會在台灣時間16日舉行。（圖／路透社）

川普政府在掌權的最後幾個月，透過一系列親近台北的手段來試探中國，不少人也懷疑美國放棄1979年《台灣關係法》中概述的「戰略模糊性」，而拜登在擔任參議員時曾支持《台灣關係法》，外界原先期望他會對此更加謹慎。

拜登政府努力堅定一中政策，讓台灣的地位模糊不清，同時又得保持美國對台灣的支持，包括上個月美國國務卿布林肯提議，讓台灣在聯合國發揮更大作用，警告中國如果對台使用武力，美國盟友將會「採取行動」。拜登在拜習會上還提到美國對台的「6項保證」，對中國來說是頗有敵意的行為。

華府的作為引起北京強力抨擊，不過有很大部分可能做給中國國內民眾看的，習近平在拜習會上提到，支持台獨的人是在「玩火」，中共外交部發言人趙立堅則說，美國對台的「6項保證」是捏造的，非法且無效。

但從中國外交部發出的聲明來看，習近平說中國對於實現兩岸統一很有耐心，希望能用最大的誠意爭取和平統一，並沒有表態美國踩到台獨底線的意思。

美國西東大學（Seton Hall University）法學院教授陸梅吉（Margaret Lewis），美國對台的政策沒有明確的轉變，但能肯定的是，拜登延續了川普政府對台灣的強力支持，而且這種風向還在加強中。

拜登對台的態度飄忽不定，也讓國會對他在管理中國的政策上更加阻撓，許多議員要求他更明確的支持台北。國會議員則在近幾個月推出對台出售武器的法案，包括每年提供台灣20億美元的信貸額度等，這些規範並不在《台灣關係法》的範疇中。

華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，拜登並沒有表明美國會堅決支持台灣，這樣混亂的立場對維護台海和平沒有幫助。

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