歐洲疫情惡化！耶誕節恐「再次封城」　德病例暴增6.5萬創新高

▲奧地利近日發布居家禁足令，許多未接種的民眾趕在禁令生效前接種疫苗。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

歐洲疫情亮紅燈，德國、奧地利近日確診數破紀錄，創下單日新高，俄羅斯死亡病例數也連2天刷新紀錄。隨著疫情逐漸失控，奧地利部分地方政府甚至考慮率先封城。對此，歐洲各國疾管機構紛紛警告，如果不快採取對策，歐洲耶誕節假期可能重演去年惡夢，再次迎來封鎖措施。

根據英國《太陽報》報導，世界衛生組織（WHO）表示，歐洲上週是全球染疫病歿數唯一增加的地區，其中以俄羅斯、德國和英國的病例數最多。德國總理梅克爾在當地時間17日表示，德國正處於第四波疫情，而且醫院量能緊繃，可能很快會實施管制措施，且持續到12月15日。

▲德國總理梅克爾。（資料照／路透）

據通報，德國18日確診通報數達到6萬5371例，打破單日最高紀錄，但國內完整接種率僅68％，低於歐洲整體水平。官方防疫機構羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）所長維勒（Lothar Wieler）警告，「如果不立即採取對策，我們將度過一個非常糟糕的耶誕節。」

德國國會18日已通過新法案，包括勞工必須必須出示「疫苗接種證明」、篩檢陰性證明等，才能進入公共的工作場所。

▲荷蘭11月疫情再度吃緊，阿姆斯特丹街頭空無一人。（圖／路透）

與此同時，比利時首相德克魯（Alexander De Croo）也宣布了一系列的防疫措施，以避免之後被迫實施更嚴格的封鎖，其中包括10歲以上兒童必須戴口罩、本週六起至少要在家工作4天、禁止未接種疫苗者外出（工作、就醫、採買生活用品除外），「所有疫情指標都亮起紅燈，歐洲地圖正在迅速變紅，我們也一樣。」

綜合外媒報導，奧地利18日通報確診數1萬5145起，超越1年前奧地利實施封城、最高9586起的紀錄，目前部分疫情較嚴重的邦政府已在研擬「全面性的封城措施」，而非只針對未接種者，因為國內僅66％完整接種疫苗，在西歐國家也屬後段。

▲奧地利對未接種者實施居家禁足令，警察在街上巡邏，抽查民眾是否已接種疫苗。（圖／路透）

法國部分，疫情在當地捲土重來，民眾正受到第5波新冠疫情衝擊，17日接獲的新增病例數超過2萬起，將實施「疫苗護照」等措施，限制進入咖啡廳、酒吧或餐廳的民眾必須出示。

同一時間，義大利的情況也在惡化，現在每日新增病例數已達到5個月以來最高水平，處於實施第四次封鎖的邊緣，已經加強「健康通行證」政策，試圖在耶誕節到來前減緩疫情。

俄羅斯則在18日通報前一天的染疫病歿數為1251人，創下去年3月首波疫情以來新高，而且是連續第二天創新高，但單日新增確診數有下滑趨勢。

▼德國疫情升溫，防疫措施也跟著升級。（圖／路透）