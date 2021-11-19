別只吃牛肉湯！台南人「私藏35間宵夜」曝光　豆奶宗排第3名

▲台南牛肉湯。（圖／台南市政府提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南號稱「美食之都」，各種道地小吃如牛肉湯、鱔魚意麵及碗粿等，都是在地人或觀光客喜愛的種類。時常分享台南在地大小事的粉專「台南式」透過粉絲票選，統計出35間台南人最推薦的宵夜店家，讓不少網友看完直呼「吃起來了吧！」

「台南式」在臉書PO文表示，排除牛肉湯、鹽酥雞及串燒，透過IG粉絲票選出台南35間宵夜。「台南式」認為，許多人都會推自己巷口的鹽酥雞、牛肉湯及串燒，因此加入排名的話參考意義不大，於是將比較多人推薦又至少開到晚上11點的店家進行排名，提供粉絲更多選擇。

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網友看完紛紛留言，「小東路關東煮推一波」、「九年九班不錯！這兩天有去吃過」、「戽斗米糕也不錯」、「寒假踩點！」「小赤佬竟然只排第六」、「月經鹹粥怎麼沒上榜」、「民生意麵要他媽煮的才能吃」、「蠻多都吃過的，榜上的幾乎都是平價宵夜」、「我的口袋名單還有一間半夜本土羊肉，招牌四樣，內行就自己跟老闆說」。

也有在地台南人說，「真的台南子弟，沒人在管這個」、「身為台南人，我有一半以上沒吃過耶…就金華路國宅那條小吃就夠我吃的了」、「豆奶宗到底為什麼這麼紅？我以為是觀光客才吃，我吃過還好咧」、「好險，我家巷口那間沒上榜」、「台南人就是你排你的，我吃我的」。

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