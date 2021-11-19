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印度聖河飄毒泡泡！教徒當白雪「傻跳河玩翻天」　汙染英文這樣說

記者王佩翊／綜合報導

印度10日迎來傳統吠陀宗教「日神節」（Chhath puja），教徒為慶祝節日，特地到河流中浸浴、祈禱，然而被視為印度聖河之一的亞穆納河（Yamuna river）卻傳出因為受到工業汙染，水面上浮著大量的白色有毒泡沫。沒想到民眾不到沒有感到驚慌，竟開心地泡在水裡，甚至玩起了泡泡。Podcast節目《宇宙人外信》最新一集就聊到環境汙染的相關單字。

▲點擊收聽《宇宙人外信》，一起聽時事學英文！ 

全長1376公里的亞穆納河是印度教徒最神聖的河流之一，但最近該條河流卻因為受到嚴重汙染，出現大量詭異的白色泡沫。不過這卻被當地民眾當作「奇景」一般看待。事實上，河面上浮著的一大片厚厚白色泡沫並非積雪，全都是融合了化學染劑與洗滌劑的有毒泡沫。

▲▼印度首都新德里的「聖河」亞穆納河（Yamuna river）飄滿白色有毒泡沫，民眾仍在祭典時在河裡浸泡、沐浴，甚至玩起了泡泡。（圖／達志影像／美聯社）

▲民眾開心在河裡舉著有毒泡泡自拍。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，亞穆納河流經世界上汙染最嚴重的城市之一，因此儘管當地政府設立了環保法規，但大部分的汙水、農業殺蟲劑以及工業廢水還是都流入了這條水道。這些有毒的泡泡其實含有高濃度的氨和磷酸鹽，味道相當刺鼻，可能引發呼吸道與皮膚問題。

▲▼印度首都新德里的「聖河」亞穆納河（Yamuna river）飄滿白色有毒泡沫，民眾仍在祭典時在河裡浸泡、沐浴，甚至玩起了泡泡。（圖／路透）

▲▼當地的民眾開心地在河裡玩起了「毒泡泡」。（圖／路透）

▲▼印度首都新德里的「聖河」亞穆納河（Yamuna river）飄滿白色有毒泡沫，民眾仍在祭典時在河裡浸泡、沐浴，甚至玩起了泡泡。（圖／路透）

《宇宙人外信》本集聊到「神聖的」的英文是「sacred」，因此像是亞穆納河這樣的聖河就可以稱作「sacred river」。而大量化學物質因工業汙染流進亞穆納河內，化學物質則可以說是「chemicals」。這些看似白雪的泡泡其實是含有對人體有害的毒素，有毒則可以說是「toxic」。

節目也提到，污染的英文「pollution」，因此空氣汙染可以說是「air pollution」，水汙染則是「water pollution」。更多有關於亞穆納河以及化學汙染的相關單字與內容，也有在《宇宙人外信》中聊到，想聽完整單集可以點擊連結收聽，或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

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