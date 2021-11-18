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美政府花1472億買「新冠口服藥」！輝瑞證實：今年開始出貨

▲▼輝瑞藥廠（Pfizer）研發的抗新冠口服藥「Paxlovid」。（圖／路透）

▲輝瑞藥廠（Pfizer）研發的抗新冠口服藥「Paxlovid」。（圖／路透）

文／中央社紐約18日綜合外電報導

美國藥廠輝瑞今天宣布，已與美國政府簽訂1000萬份COVID-19口服藥療程採購交易，總額52億9000萬美元（約新台幣1472億元），今年內開始出貨。此款新藥仍在等待緊急使用授權。

路透社報導，輝瑞（Pfizer）的抗病毒口服藥Paxlovid可作為早期居家治療之用，有助預防COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關住院和死亡案例，可望成為抗疫新利器。對取得疫苗有限或接種率低的國家與地區而言，這種藥物也將是重要的抗疫工具。

輝瑞已於16日向美國當局遞交Paxlovid的緊急使用授權（EUA）申請，並預計今年底前可生產18萬份療程，明年底預估將產量提高到至少5000萬份。

▼除了疫苗以外，輝瑞研發新冠口服藥，美國政府花1,472億元採購。（圖／路透）

▲▼輝瑞疫苗。（圖／路透）

美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）表示：「這款前景可期的藥物，提供染疫者另一個拯救生命的工具，有助我們加速走出疫情。」

輝瑞本月稍早表示，Paxlovid可讓有重症高風險的成年染疫患者住院或死亡風險大幅降低89%。

試驗結果顯示，輝瑞COVID-19口服藥效果優於美國藥廠默沙東（Merck & Co）研發的同類藥物莫納皮拉韋（Molnupiravir）。

默沙東10月公布的資料顯示，莫納皮拉韋只能讓重症高風險患者死亡或住院機率減半。

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