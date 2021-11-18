　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣代表處揭牌！　89歲立陶宛國父到場祝賀

▲▼ 駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立，新獲任命的首任代表黃鈞耀及同仁攝於館牌前。 。（圖／外交部提供）

▲駐立陶宛台灣代表處18日掛牌設立。（圖／外交部提供）

文／中央社

駐立陶宛台灣代表處今天（18日）掛牌成立。立陶宛國會外交委員會主席帕維里歐尼斯表示，這是自由民主的勝利；友台小組主席馬爾德基斯則說，台灣代表處成立對曾見證國家重獲獨立的立陶宛人而言，意義重大。

特別的是，立陶宛1990年重獲獨立後的第一任元首、自由民主新立陶宛「國父」維陶塔斯．藍斯柏吉斯（Vytautas Landsbergis）今天也親赴台灣代表處祝賀。現年89歲的維陶塔斯．藍斯柏吉斯是現任立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）的祖父。

帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）接受立陶宛媒體採訪時說，「我們終於可以自由地談論自由，名正言順地稱呼事物」，這是自由民主世界的勝利。

帕維里歐尼斯預期將有其他歐洲國家跟進立陶宛。他透露，他已與捷克參議院外交、國防與安全事務委員會主席費雪（Pavel Fischer）通話，並表達十分期待在捷克新上任的政府下，駐捷克台北經濟文化辦事處也能冠上「台灣」名號。他也期待捷克等中東歐國家能仿效立陶宛，退出與北京的17+1互動機制。

帕維里歐尼斯今天透過臉書表示，得知台灣代表處開張後，他與幾位「立陶宛台灣之友」在午餐時間奔向代表處辦公室，與代表黃鈞耀熱絡互動，還有人激動流下喜悅的眼淚。

馬爾德基斯 （Matas Maldeikis）今天也拜訪了代表處。他說，在爭取國家脫離蘇聯、重獲獨立年代成長的立陶宛人，如今已在政府與國會位居要職。他們見證立陶宛如何成為地緣政治賽局的犧牲者，也聽過無數次西方國家所謂務實政治原則信奉者的「忠告」：別大談獨立、別招惹蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）。

馬爾德基斯說，這樣的「忠告」所隱含的不正義深深烙印在那個世代的立陶宛人心裡。現在，他們既然被賦予權力，就要用行動證明，另一種國際關係道路是可能的。

他強調，事實上，對立陶宛而言，支持台灣再務實不過，完全不是出於所謂天真的理想主義。首先，自由民主的存續攸關立陶宛國家安全；當自由民主遭遇來自集權體制越來越大的壓力，只要有一個民主政體倒下，就意味集權體制有機會得寸進尺，21世紀的國際關係仍有這樣的「骨牌效應」特點，這與地理上的親疏遠近無關，阿富汗陷落就是一個例子。

此外，馬爾德基斯指出，與台灣發展關係也有實際的經濟層面考量。台灣目前是歐盟第15大貿易夥伴，許多歐洲國家正積極對台灣資本與企業招手，他肯定立陶宛也跟上趨勢，「走在正確的道路上」。

外交部長吳釗燮7月宣布規畫以「台灣」名義在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）設立代表處，引發中國不滿，8月上旬宣布召回中國駐立陶宛大使，隨後並祭出一連串外交、經濟報復手段。立陶宛駐中國大使米凱維切涅（Diana Mickevičienė）也被北京要求離境，並於9月初返回維爾紐斯。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
男星全家「正式移居上海」　豪華新房曝光
居酒屋撒千隻蟲「滿滿的蛋白質」　客人吃半鍋才發現

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

缺司機引發加油之亂！英國鬧「洋芋片飢荒」

中日外長通話　王毅：確保台灣議題不越線

台灣代表處揭牌！　89歲立陶宛國父到場祝賀

美政府花1472億買「新冠口服藥」！輝瑞證實：今年開始出貨

英國首相強生父親爆性醜聞　「會議上狠拍女議員屁股」

海運費率飆　聯合國警告：2022年物價恐勁漲

居酒屋撒千隻蟲「滿滿的蛋白質」　客人吃半鍋才發現：噁到想吐

日本第一大湖「縮小」　450年遺蹟「坂本城」現蹤琵琶湖

印度水牛中邪拒絕被擠奶！他2度報警求救　警用1招就解決難題

印度首都空汙「慘變大型毒氣室」PM2.5超標17倍　學校無限期停課

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

司機太可愛！普悠瑪快到終點站　喇叭按出「2次愛的鼓勵」打招呼

醫學生為考試熬夜「狂讀72小時」　收成績單崩潰暴走：我要休學！

驚悚6秒撞擊影片曝！重機騎士「插進C300」卡中間命危　血流滿地

黃子佼升格準爸爸「證明我沒問題」　眾星傳授經驗談..張小燕聞喜訊「激動哭」

「基隆藍又時」脫口罩重現《倫敦的愛情》！　驚豔全場…王仁甫：可以借妳的麥克風嗎？

重機高速「插進豪車」驚悚全毀　騎士倒栽蔥卡擋風玻璃命危

缺司機引發加油之亂！英國鬧「洋芋片飢荒」

中日外長通話　王毅：確保台灣議題不越線

台灣代表處揭牌！　89歲立陶宛國父到場祝賀

美政府花1472億買「新冠口服藥」！輝瑞證實：今年開始出貨

英國首相強生父親爆性醜聞　「會議上狠拍女議員屁股」

海運費率飆　聯合國警告：2022年物價恐勁漲

居酒屋撒千隻蟲「滿滿的蛋白質」　客人吃半鍋才發現：噁到想吐

日本第一大湖「縮小」　450年遺蹟「坂本城」現蹤琵琶湖

印度水牛中邪拒絕被擠奶！他2度報警求救　警用1招就解決難題

印度首都空汙「慘變大型毒氣室」PM2.5超標17倍　學校無限期停課

富邦悍將下半季墊底　洪總執教富邦第2次半季爐主

下雨開車「少做一件事」慘吃4500罰單！他驚呼太恐怖：這次學到了

攻城獅「慕獅女孩」大換血　14人完全體亮相活力超吸睛

認識10天訂婚「女友突懷孕」　癡情男一查臉垮：開房紀錄上百條

改變3個生活習慣就能瘦腰、甩肥肚！飲食「加一味」脂肪少囤積

馬尾正妹淋雨搭捷運「超兇透視」羞爆！千人肉搜身分曝　她急回應

超慘典禮一團亂！王耀慶「撐場尬聊3小時」脫口：馬上走開，不要回來

新竹驚傳「暴力球棒團」逞凶砸玻璃　當地人不忍了：出動辣椒水隊

缺司機引發加油之亂！英國鬧「洋芋片飢荒」

布蘭妮隔13年「脫離父親虐待、控制」！　拍片謝粉絲：救我一命

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

國際熱門新聞

居酒屋撒千隻蟲　客人吃半鍋才發現

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

英國加油之亂引發「洋芋片飢荒」

美政府花1472億　買輝瑞新冠口服藥

中日通話　王毅：確保台灣議題不越線

台灣代表處揭牌　立陶宛國父祝賀

英首相強生父親被爆「狠拍女議員屁股」

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

日本擬2022開放14種外籍人才「無限期居留」！

印度水牛中邪拒絕被擠奶！警用1招解決難題

愛子公主用二手皇冠　真子卻在紐約住奢華公寓

小室圭拖4年終於還錢！匯100萬給老媽「前未婚夫」

倒數2天！3小行星逼近地球　速度比戰機快16倍

夜店被下藥！她癲癇10次屁屁被留詭異印記

更多熱門

相關新聞

快訊／外交部：駐立陶宛台灣代表處今正式運作

快訊／外交部：駐立陶宛台灣代表處今正式運作

外交部18日表示，我國「駐立陶宛台灣代表處」於今年11月18日正式成立並掛牌運作，開啓台立關係交流合作新頁。首任駐立陶宛代表將由現任駐拉脫維亞代表黃鈞耀出任。

大批移民湧向波蘭　立陶宛部署軍隊嚴防

大批移民湧向波蘭　立陶宛部署軍隊嚴防

立陶宛外長：台灣駐維爾紐斯代表處定會開設

立陶宛外長：台灣駐維爾紐斯代表處定會開設

美國會升級挺立陶宛力道　提決議案支持立台往來

美國會升級挺立陶宛力道　提決議案支持立台往來

立陶宛與台互設代表處　拜登支持

立陶宛與台互設代表處　拜登支持

關鍵字：

台灣代表處立陶宛

讀者迴響

熱門新聞

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

和傳奇AV女優拍三級片爆紅　《戲說》50歲女星剃度出家

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

激戰人夫！她下體「裂2條狂噴血」　醫傻：腸子會掉出來

快訊／「洋服の青山」確定退出台灣

熬過今年就出運！2022虎年「強運3生肖」曝光

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

鄭家純開箱6000萬豪宅！　「水平尺量配電箱」驗屋

用保單借澎恰恰100萬　鹿港債主：他一毛都沒還

汪小菲刪光大S動態後首露面！全程0笑容「雙頰凹陷」

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

美式賣場黑五11/22起超殺折扣開跑

更多

最夯影音

更多
《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD
粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

司機太可愛！普悠瑪快到終點站　喇叭按出「2次愛的鼓勵」打招呼

司機太可愛！普悠瑪快到終點站　喇叭按出「2次愛的鼓勵」打招呼

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面