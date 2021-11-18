英國首相強生父親爆性醜聞　「會議上狠拍女議員屁股」

▲現年81歲的史丹利．強生被女議員與女記者指控性騷擾。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

英國政壇再爆性醜聞。現任首相鮑里斯‧強生（Boris Johnson）的父親史丹利‧強生（Stanley Johnson）被指控，分別在2003年與2019年對同黨女議員與政治女記者性騷擾，女議員更在會議上被史丹利以「非常用力」方式拍打屁股。對此，首相強生透過發言人表示「鼓勵受害者舉報」，但不便對父親捲入性騷擾一事發表評論。

綜合外媒報導，現年81歲的史丹利，被英國「國會婦女與平等委員會」主席（Women and Equalities Committee）諾克絲（Caroline Nokes）控訴，在2003年一場保守黨會議上被同黨籍的歐洲議會（European Parliament）前議員史丹利拍了屁股。諾克絲形容史丹利用非常大力的方式打了她臀部，更說：「羅姆西（諾克絲所服務的選區），你們有一位可愛的議員！」

諾克絲公開被史丹利性騷後不久，《新政治家》雜誌（New Statesman）的政治記者蕾雅（Ailbhe Rea），也在推特上指控史丹利在2019年的一場保守黨會議上「對我上下其手」。蕾雅在文中特別感謝諾克絲「說出我們不該忍受的事情，更別說指控的對象還是首相的父親」。史丹利則告訴《天空新聞》(Sky News)：「我對諾克絲完全沒有印象，就這樣。」更強調他不會對此事做出進一步回應。

英國政壇今年可說是風波不斷，先是強生的閣員不斷傳出貪腐醜聞，隨後他也被牽扯進美國戀童癖億萬富豪艾波斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞中，如今又再爆出父親捲入兩起性騷擾案，嚴重打擊強生的政治聲望。

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