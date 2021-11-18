　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國首相強生父親爆性醜聞　「會議上狠拍女議員屁股」

現年81歲的史丹利‧強森被女議員與女記者指控性騷擾。（圖／達志／美聯社）

▲現年81歲的史丹利．強生被女議員與女記者指控性騷擾。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

英國政壇再爆性醜聞。現任首相鮑里斯‧強生（Boris Johnson）的父親史丹利‧強生（Stanley Johnson）被指控，分別在2003年與2019年對同黨女議員與政治女記者性騷擾，女議員更在會議上被史丹利以「非常用力」方式拍打屁股。對此，首相強生透過發言人表示「鼓勵受害者舉報」，但不便對父親捲入性騷擾一事發表評論。

綜合外媒報導，現年81歲的史丹利，被英國「國會婦女與平等委員會」主席（Women and Equalities Committee）諾克絲（Caroline Nokes）控訴，在2003年一場保守黨會議上被同黨籍的歐洲議會（European Parliament）前議員史丹利拍了屁股。諾克絲形容史丹利用非常大力的方式打了她臀部，更說：「羅姆西（諾克絲所服務的選區），你們有一位可愛的議員！」

諾克絲公開被史丹利性騷後不久，《新政治家》雜誌（New Statesman）的政治記者蕾雅（Ailbhe Rea），也在推特上指控史丹利在2019年的一場保守黨會議上「對我上下其手」。蕾雅在文中特別感謝諾克絲「說出我們不該忍受的事情，更別說指控的對象還是首相的父親」。史丹利則告訴《天空新聞》(Sky News)：「我對諾克絲完全沒有印象，就這樣。」更強調他不會對此事做出進一步回應。

英國政壇今年可說是風波不斷，先是強生的閣員不斷傳出貪腐醜聞，隨後他也被牽扯進美國戀童癖億萬富豪艾波斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞中，如今又再爆出父親捲入兩起性騷擾案，嚴重打擊強生的政治聲望。

延伸閱讀
女子約出人夫壞壞　她下體狂噴血醫看傻：再進去腸子會掉出來
夏威夷小溪「狂飄啤酒味」...一測濃度高達1.2％　原因和飲料製造商有關
印度神童預言全球災難　占星師曝「明年5月」好轉：有望恢復正常生活

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
男星全家「正式移居上海」　豪華新房曝光
居酒屋撒千隻蟲「滿滿的蛋白質」　客人吃半鍋才發現

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

缺司機引發加油之亂！英國鬧「洋芋片飢荒」

中日外長通話　王毅：確保台灣議題不越線

台灣代表處揭牌！　89歲立陶宛國父到場祝賀

美政府花1472億買「新冠口服藥」！輝瑞證實：今年開始出貨

英國首相強生父親爆性醜聞　「會議上狠拍女議員屁股」

海運費率飆　聯合國警告：2022年物價恐勁漲

居酒屋撒千隻蟲「滿滿的蛋白質」　客人吃半鍋才發現：噁到想吐

日本第一大湖「縮小」　450年遺蹟「坂本城」現蹤琵琶湖

印度水牛中邪拒絕被擠奶！他2度報警求救　警用1招就解決難題

印度首都空汙「慘變大型毒氣室」PM2.5超標17倍　學校無限期停課

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

司機太可愛！普悠瑪快到終點站　喇叭按出「2次愛的鼓勵」打招呼

醫學生為考試熬夜「狂讀72小時」　收成績單崩潰暴走：我要休學！

驚悚6秒撞擊影片曝！重機騎士「插進C300」卡中間命危　血流滿地

「基隆藍又時」脫口罩重現《倫敦的愛情》！　驚豔全場…王仁甫：可以借妳的麥克風嗎？

重機高速「插進豪車」驚悚全毀　騎士倒栽蔥卡擋風玻璃命危

重機「撞C300」直插進去！騎士卡中間命危　現場血流滿地

缺司機引發加油之亂！英國鬧「洋芋片飢荒」

中日外長通話　王毅：確保台灣議題不越線

台灣代表處揭牌！　89歲立陶宛國父到場祝賀

美政府花1472億買「新冠口服藥」！輝瑞證實：今年開始出貨

英國首相強生父親爆性醜聞　「會議上狠拍女議員屁股」

海運費率飆　聯合國警告：2022年物價恐勁漲

居酒屋撒千隻蟲「滿滿的蛋白質」　客人吃半鍋才發現：噁到想吐

日本第一大湖「縮小」　450年遺蹟「坂本城」現蹤琵琶湖

印度水牛中邪拒絕被擠奶！他2度報警求救　警用1招就解決難題

印度首都空汙「慘變大型毒氣室」PM2.5超標17倍　學校無限期停課

新竹驚傳「暴力球棒團」逞凶砸玻璃　當地人不忍了：出動辣椒水隊

缺司機引發加油之亂！英國鬧「洋芋片飢荒」

布蘭妮隔13年「脫離父親虐待、控制」！　拍片謝粉絲：救我一命

統一獅拚全年第一古林睿煬先發　富邦李子強初登板

疫情後演唱會不能尖叫怎辦？　LOCO、Simon D「防疫歡呼」網推爆

中日外長通話　王毅：確保台灣議題不越線

統一獅奪冠　統一超商慶祝特惠活動19日公佈

核四蓋21年虧2849億元　台電處長稱「設計、採購、施工」都有問題

COP26》李沃牆／「格拉斯哥氣候協定」下　台灣綠色金融的機會與挑戰

股市投資是心理戰！「投資癮」創辦人Wade談停損的重要性

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

國際熱門新聞

居酒屋撒千隻蟲　客人吃半鍋才發現

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

印度水牛中邪拒絕被擠奶！警用1招解決難題

日本擬2022開放14種外籍人才「無限期居留」！

愛子公主用二手皇冠　真子卻在紐約住奢華公寓

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

美政府花1472億　買輝瑞新冠口服藥

倒數2天！3小行星逼近地球　速度比戰機快16倍

這條溪「聞起來像啤酒」　竟含1.2%酒精

台灣代表處揭牌　立陶宛國父祝賀

夜店被下藥！她癲癇10次屁屁被留詭異印記

小室圭拖4年終於還錢！匯100萬給老媽「前未婚夫」

英首相強生父親被爆「狠拍女議員屁股」

福斯驚爆「拜登想換副總統」

更多熱門

相關新聞

她靠「免疫系統」消滅愛滋病毒　還產下健康寶寶

她靠「免疫系統」消滅愛滋病毒　還產下健康寶寶

被稱為「世紀黑死病」的愛滋病，人人聞之色變，大家都知道愛滋病的病原「HIV病毒」相當棘手難對付，一旦得病等於宣告得了絕症。但有一名阿根廷女患者在沒有接受長期治療的情況下，光靠自身的免疫系統，就消滅了HIV病毒，為醫學界提供更多治療愛滋病的方向。

夜會已婚女議員放閃　周勝考3點聲明

夜會已婚女議員放閃　周勝考3點聲明

貴婦大鬧百貨　夫護妻：在大陸都會息事寧人退讓

貴婦大鬧百貨　夫護妻：在大陸都會息事寧人退讓

李沐眼鏡男友遭起底「台大學霸＋主唱吉他手」

李沐眼鏡男友遭起底「台大學霸＋主唱吉他手」

李沐整夜緊黏眼鏡男友！隔罩歪頭親親

李沐整夜緊黏眼鏡男友！隔罩歪頭親親

關鍵字：

周刊王首相強生

讀者迴響

熱門新聞

重機「撞進C300」　騎士晚間不治

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

和傳奇AV女優拍三級片爆紅　《戲說》50歲女星剃度出家

激戰人夫！她下體「裂2條狂噴血」　醫傻：腸子會掉出來

快訊／「洋服の青山」確定退出台灣

熬過今年就出運！2022虎年「強運3生肖」曝光

用保單借澎恰恰100萬　鹿港債主：他一毛都沒還

劉畊宏全家「正式移居上海」！豪華新房曝光

汪小菲刪光大S動態後首露面！全程0笑容「雙頰凹陷」

3字反制推銷電話！網實測：對方秒掛斷

連千毅參加黑道大老壽宴！合照曝光「資深男星」也是座上賓

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

美式賣場黑五11/22起超殺折扣開跑

別讓零和公投　成了台灣民主常態

更多

最夯影音

更多
《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD

《Happiness》韓孝周遭推入和活屍獨處　杜絕傳染病...隔離掃貨超寫實XD
粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

粗心男車鑰匙沒拔急衝出銀行 忘提款卡還在ATM遭他秒領3萬

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

轎車停路邊遭「工地重物」猛砸　瞬間變敞篷...車主傻眼幸無人傷

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

男人的快樂！員工倉庫滑拖板車　大甩尾＋精準插入棧板技術高超

司機太可愛！普悠瑪快到終點站　喇叭按出「2次愛的鼓勵」打招呼

司機太可愛！普悠瑪快到終點站　喇叭按出「2次愛的鼓勵」打招呼

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面