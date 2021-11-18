「發現‧永靖小旅行」 搶先體驗永靖謝平安　搓平安圓

▲2020永靖謝平安暖身(左)永靖國小蘇月妙校長、(中)頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長。



圖、文／頂新和德文教基金會

客家庄彰化永靖的年度重頭戲「謝平安」，今年雖因疫情縮小規模辦理，12月11日仍會以祈福祭典與全鄉分享平安圓，共同感謝眾神庇佑豐收；為讓更多人瞭解永靖的閩客文化內涵，頂新和德文教基金會預計在11月28日與12月4日，推出冬季版限量場永靖小旅行搓平安圓搶鮮體驗，即起到11月22日可報名。

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▲大甲媽必經之處永靖廟王永安宮。



謝平安也可說是東方的感恩節，不少客家庄都有「謝平安」古禮， 921地震後，20年來熱鬧祭典活動在永靖鄉靜默下來，頂新和德文教基金會創辦人魏應充為推動故鄉的地方創生，前年透過頂新和德文教基金會，與永靖鄉公所、永安宮和永靖鄉共好協會合辦「謝平安」，迎駕鄉內24間宮廟主神到永靖廟王永安宮作客，也封街席開百桌，透過搓湯圓與祈福等儀式，讓暌違多年的歲末節慶再現永靖街。

▲小旅行遊客參觀永安小院子。



為讓更多人瞭解永靖的閩客文化內涵，頂新和德文教基金會即日起推出冬季版限量場次「發現‧永靖小旅行」謝平安搓平安圓搶鮮體驗，在落實防疫的原則下，邀民眾一起體驗永靖鄉豐富的閩客常民文化、遊賞有台版兼六園美稱的成美文化園、來訪永安宮聆聽謝平安故事、手作火龍果湯圓DIY與品嚐Q嫩彈牙甜湯圓。

▲永安宮祈福牆茄苳樹祈福許願。



永靖鄉有七座三山國王廟，座落在街上的永安宮被稱為廟王，主要供奉三山國王，為每年謝平安迎接全鄉眾神必經之廟，也是每年大甲媽遶境必經據點，宮內更有手繪祈福許願茄苳樹，來訪永安宮時可別錯過也來寫一張樹卡放上心願喔。

▲成美文化園百年古厝巡禮。



▲成美文化園認識百年老樹。



永靖客家人崇敬祖先，表現在祠堂、家廟的建立，這次小旅行特別安排遊賞彰化首例文化部古蹟歷史評鑑獲優良獎的歷史建築「成美公堂」，參訪者能在百年古厝內的先民生活展區，看到打水、嫁娶、灶房、扶鸞等百年常民文化原貌。冬季版限量場永靖小旅行搓平安圓搶鮮體驗，即起到11月22日可報名。一般民眾的參訪費用為400元(含導覽費、手作體驗、旅平險)，活動資訊可查詢：https://reurl.cc/OknM9X