海運費率飆　聯合國警告：2022年物價恐勁漲

▲貨櫃輪費率飆漲恐意味著2022年的消費者物價將上揚。（圖／達志影像／美聯社）



中央社日內瓦聯合國總部18日綜合外電報導

聯合國今天警告，除非COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情引發的問題獲得解決，否則貨櫃輪費率飆漲恐意味著明年的消費者物價將上揚。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）表示，從現在到2023年，全球進口價格可能增加11%，消費者物價則可能上揚1.5%。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）在「2021海運回顧報告」（Review of Maritime Transport 2021）中表示，在運輸供應鏈中斷，港口塞車和碼頭效率低下等問題解決之前的那年，全球消費者物價將大幅攀升。」

隨著消費者在疫情封城期間，花錢採購貨物而不是服務，2020年下半年起，全球供應鏈面臨空前的需求。

但這股攀升的需求受到多項實務面的限制，像是貨櫃輪運量，貨櫃短缺、勞動力不足，港口壅塞和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫限制影響。

報告中表示，這些問題導致「幾乎所有貨櫃輪航線」的費率創新高。

UNCTAD秘書長葛里斯潘（Rebeca Grynspan）表示，當前航運費率的漲勢將對貿易帶來深遠的影響，並對社會經濟的復甦造成破壞，尤其是對開發中國家，一直要等到海運重返常軌為止。

葛里斯潘表示：「重返常態必須伴隨在新解決方案的投資，包括基礎建設、貨運科技、數位化和貿易促進等措施。」

UNCTAD指出，疫情導致航運業現有的問題惡化，尤其是勞工短缺和基礎建設的落差。

同時也暴露出航運業的脆弱性，像是中國鹽田港5月爆發疫情封港，造成嚴重延誤，另外長榮海運巨型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）3月在蘇伊士運河（Suez Canal）擱淺，引發全球貿易混亂。

UNCTAD表示，儘管如此，疫情去年對海運貿易量的影響仍沒有之前預期般嚴重。

海運貿易量2020年萎縮3.8%，來到106.5億噸，2021年預估料成長4.3%。

UNCTAD表示，中期前景仍樂觀，但受制於「越來越多的風險和不確定性」。

UNCTAD預估，2022年到2026年之間，海運貿易量年成長將減緩至2.4%。低於過去20年的2.9%。

葛里斯潘表示：「持久的復甦，還要看降低不利因素的能力，以及全球性的疫苗施打。」

▼全球消費者物價恐將大幅攀升。（圖／Pixabay）



「COVID-19危機對小島嶼開發中國家（small island developing states，SIDS）和低度開發國家（Least Developed Countries，LCD）造成的衝擊最大。」

其中小島嶼開發中國家消費者物價料攀升7.5%，而低度開發國家消費者物價攀升2.2%。

UNCTAD預測，海運的瓶頸雖妨礙經濟復甦，但疫情料引發海上運輸的廣泛轉型。

疫情危機帶動了數位化和自動化，而提高運交效率和降低成本。

與此同時，疫情期間加速的電子商務發展改變了消費者的購物習慣和消費模式。

UNCTAD預測：「這可能對貨運和港口創造新商機。」