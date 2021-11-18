高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

▲陳姓正妹直播主瞞著老公從事性交易。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



記者陳宏瑞、鄒鎮宇／高雄報導

高雄一名長相甜美的26歲陳姓越南籍配偶，因直播工作受到疫情影響，瞞著老公、家人偷偷下海從事性交易，被警方當場查獲。警方發現，陳女限定日接10名客人，生意好到有人預約，訊後依社維法裁處。

據悉，陳女留著一頭長髮，身材曼妙且面貌清秀甜美，來台結婚後3年，都透過當直播主帶貨賺錢，在疫情影響及其他直播主的競爭之下，她的業績一落千丈，只好瞞著老公及家人，偷偷下海賺錢。

陳女憑藉外貌及160多公分高的好身材，在網路上曝光消息沒多久就立下好口碑，2個月內以每次3000元為代價，限定日接10名客人維持品質，許多人甚至為此而提前預約時間。

▲▼陳女的桌上擺著中文課本。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



移民署接獲民眾舉報，會同新興分局自強路派出所，到陳女的出租套房外埋伏準備查緝，果然聽到房內傳出性交易的聲音，等待兩人完事準備走出房門時，立刻表明身份並查獲保險套及現金，將陳女帶回偵辦，並依社維法裁處。

此外，移民署在出租套房的桌上發現一本中文課本。陳女這才表示，她中文不好又瞞著家人出來接客，為了可以跟客人溝通，才會利用空閒時間學習應答。

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