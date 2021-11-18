　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台中公車路網升級！尖峰10分鐘1班　六大路廊幹線明年正式上路

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲中市六大路廊幹線公車明年正式上路，今舉行發表會。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

為強化台中市公車路網，台中市政府交通局規劃在中市六大幹線路廊上推動幹線公車，18日在台中市政府集會堂舉行幹線公車發表會，會中交通局前局長林良泰風趣講述台中公車發展歷史，交通局長葉昭甫說明發表會主軸，觀光旅遊局長韓育琪提出未來觀光公車推動構想，獲得與會貴賓掌聲肯定。葉昭甫指出，六大路廊幹線公車將在明年正式上路，屆時相關路線班次將提升到尖峰至少10分鐘1班、離峰為15至20分鐘，增加民眾搭乘公車便利性。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲交通局前局長林良泰（右）、交通局長葉昭甫（中）、觀光旅遊局長韓育琪（左）為發表會解說。（圖／記者白珈陽攝）

葉昭甫表示，中市六大幹線路廊即為民眾搭乘量最多的復興路、中興路、台灣大道、中清路、崇德路及北屯路，本次規劃除將路線進行微調、班次服務水準加密，包括全路線使用低地板或無障礙車輛外，也針對各幹線路廊設計專屬的顏色意象，藉此提升整體公車服務水準及民眾搭乘意願。

他說，台中公車運量從2011年實施8公里免費後，搭乘運量從每年5000萬人次提升到1.3億人次，然而在台中市活動人口持續提升的現在，一定還有可以開發的客源，盼藉由推動六大路廊幹線公車，將台中公車運量在疫情後時代再次攀升。

韓育琪說，為提升台中觀光交通的便利性，目前已規劃4條示範路線，今年9月17日先開行第1條向交通部觀光局爭取之「台灣好行-台中時尚城中城路線」，可串聯市區重要觀光景點。預計明年再挑選山、海、屯區各1條既有市區客運（153路、309路、151路），進行統一識別設計、車輛彩繪、站牌設置、摺頁編印、網站設置、線上或實體導覽、套票包裝等觀光轉型工作。

葉昭甫指出，幹線公車係將路廊上既有公車路線進行轉型，班次服務水準提升到尖峰至少10分鐘1班，離峰至少15至20分鐘，也賦予各幹線公車專屬顏色意象設計及方便記憶的路線編號，100路復興幹線使用的代表色為建設灰、200路中興幹線使用的為懷舊棕、300路台灣大道幹線使用的為夢想藍、500路中清幹線使用的是翱翔橘、700路崇德幹線活力黃及900路北屯幹線的熱情紅，未來在公車車輛、智慧型站牌及候車亭等設施，都能看到相關色彩的影子，透過直覺式的意象設計，增加民眾搭乘公車便利性。

▲▼台中公車路網升級！尖峰10分鐘1班　六大路廊幹線明年正式上路。（圖／臺中市政府交通局提供）

▲▼交通局賦予各幹線公車專屬顏色意象設計。（圖／臺中市政府交通局提供）

▲▼台中公車路網升級！尖峰10分鐘1班　六大路廊幹線明年正式上路。（圖／臺中市政府交通局提供）

葉昭甫說，六大路廊幹線公車即將在明年上路，搭配今年通車的捷運綠線，形成健全的垂直大眾運輸主幹路網，發揮1+1大於2的功效。期透過六大幹線穩定的班次服務水準及雙十公車政策，能再次吸引民眾搭乘公車，提升大眾運輸使用率，交通局也將持續滾動式檢討公車路網，提升民眾便捷公共運輸服務。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲葉昭甫說，六大路廊幹線公車即將在明年上路 。（圖／記者白珈陽攝） 

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
蚵仔煎夫妻用保單「借澎恰恰100萬」：他一毛都沒還
12星座「出現新轉機」　最新一週運勢出爐
三重甩棍哥嗆：你怎樣？下秒閉嘴罰站　網噴笑：拿棍子都輸了
國道3車恐怖追撞！「2人遭夾困」當場身亡　警曝初步原因
情侶存錢結婚　男友「週領250元」怨太少！她爆氣：還要嫁嗎
連千毅參加黑道大老壽宴　合照曝光「本土男星」也是座上賓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鹿港蚵仔煎夫妻用保單「借澎恰恰100萬」　債主：他一毛都沒還

好有愛心！廟口夜市最美風景　基隆暖警攙扶護老翁過馬路

台中公車路網升級！尖峰10分鐘1班　六大路廊幹線明年正式上路

金山瑞芳巡守隊雙視訊連線　新北警長黃宗仁線上勉民力

2021萬金石馬拉松21日開跑　新北警加強賽事防疫及安全維護

到處是吸睛亮點！　華泰名品城聖誕村「新復古」耶誕場景閃耀登場

訓犬師進駐新北動物之家　提升浪犬收養機會找回溫暖的家

農漁民長者免費健檢開跑　新北首創偏鄉地區到點服務

監院報告指「警察之子性侵案」無權勢介入　南投縣府回應了

警員開罰單像鬼畫符　違規事實竟是「周氏蝦捲」「岡山羊肉」

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

鹿港蚵仔煎夫妻用保單「借澎恰恰100萬」　債主：他一毛都沒還

好有愛心！廟口夜市最美風景　基隆暖警攙扶護老翁過馬路

台中公車路網升級！尖峰10分鐘1班　六大路廊幹線明年正式上路

金山瑞芳巡守隊雙視訊連線　新北警長黃宗仁線上勉民力

2021萬金石馬拉松21日開跑　新北警加強賽事防疫及安全維護

到處是吸睛亮點！　華泰名品城聖誕村「新復古」耶誕場景閃耀登場

訓犬師進駐新北動物之家　提升浪犬收養機會找回溫暖的家

農漁民長者免費健檢開跑　新北首創偏鄉地區到點服務

監院報告指「警察之子性侵案」無權勢介入　南投縣府回應了

警員開罰單像鬼畫符　違規事實竟是「周氏蝦捲」「岡山羊肉」

「族群主流化是重要價值」　伍麗華曝排灣族語版公投文宣

「達欣幫」攻城獅重聚　林宜輝：我仍可以打快速球風

吃鍋驚見「花枝丸沒花枝」！他看成份秒傻眼：柔魚是啥　真相曝光

維持感情長久的5個方法　「認為對方什麼都該知道」是大忌

KAWASAKI「雙缸重機哪款最紅」？網推Z650RS、W800引起論戰

鹿港蚵仔煎夫妻用保單「借澎恰恰100萬」　債主：他一毛都沒還

亞洲首張「加密貨幣信用卡」！　萬事達卡提4方案助攻金融科技

黃恩賜仍失速週日登板待討論　象魔力進台灣大賽角色未定

打高端恐補2劑國際疫苗　專家：台灣打4劑成全球首例

羅智強扮林義雄捍衛「公投綁大選」　民進黨批：利用民主反民主

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

地方熱門新聞

海神惡煞撂人來　6名少年仔違停、丟菸蒂、無罩　議員轟：起碼再罰12萬

陳碧玉批南警開罰單像鬼畫符

倒楣男約BNT打成高端　議員質疑台南市府封鎖消息

盛唐鉛中毒者首例病逝等不到賠償正義

羅浮高中學生集體暈針　衛生局：14學生不適

休旅車突右切！他失控撞護欄打滑2圈半

高雄5區明天停水15小時！影響20.1萬戶

三義加碼振興3000元　1萬5千人受惠

桃園新創會參訪市議會　認識議政推動

即／彰化廂型車連撞8車！闖紅燈撞飛騎士

記者狂問五月天跨年！　陳其邁尬回：不能爆雷

「台積電被我跪來了！」他再掛看板答謝

消防猛男月曆又來了　竹縣7分隊限量發放

內輪差意外多！國小生上大車「沉浸式體驗」

更多熱門

相關新聞

台南用空拍機監控大型活動交通狀況

台南用空拍機監控大型活動交通狀況

台南市中西區台南美術館2館、孔廟文化園區開基永華宮，13、14日分別舉辦森山市集、建醮遶境廟會活動，為加強監控周邊道路的交通狀況，台南市交通局首次動用空拍機，以鳥瞰方式綜覽全場域人潮車流，再透過大台南智慧交通中心監控人員啟動區域協控機制，即時疏解車流，減少道路壅塞情況。

台南市交通局辦公民交通工作坊

台南市交通局辦公民交通工作坊

「棕幹線公車輕旅行」夯

「棕幹線公車輕旅行」夯

影／大溪公車智慧站牌連遭砸爛　待業男涉案

影／大溪公車智慧站牌連遭砸爛　待業男涉案

國慶連假台南交通平穩

國慶連假台南交通平穩

關鍵字：

六大幹線六大路廊交通局葉昭甫林良泰韓育琪

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

明年3/1起全台「禁養比特犬」

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

米砂1個月狂賺300萬！「豪買百萬特斯拉」

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

和傳奇AV女優拍三級片爆紅　《戲說》50歲女星剃度出家

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

債主受夠怒飆澎恰恰：一騙再騙！崩潰被害到想輕生

快訊／麥當勞變貴了「29品項喊漲」

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面