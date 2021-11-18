台中公車路網升級！尖峰10分鐘1班　六大路廊幹線明年正式上路

▲中市六大路廊幹線公車明年正式上路，今舉行發表會。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

為強化台中市公車路網，台中市政府交通局規劃在中市六大幹線路廊上推動幹線公車，18日在台中市政府集會堂舉行幹線公車發表會，會中交通局前局長林良泰風趣講述台中公車發展歷史，交通局長葉昭甫說明發表會主軸，觀光旅遊局長韓育琪提出未來觀光公車推動構想，獲得與會貴賓掌聲肯定。葉昭甫指出，六大路廊幹線公車將在明年正式上路，屆時相關路線班次將提升到尖峰至少10分鐘1班、離峰為15至20分鐘，增加民眾搭乘公車便利性。

▲交通局前局長林良泰（右）、交通局長葉昭甫（中）、觀光旅遊局長韓育琪（左）為發表會解說。（圖／記者白珈陽攝）

葉昭甫表示，中市六大幹線路廊即為民眾搭乘量最多的復興路、中興路、台灣大道、中清路、崇德路及北屯路，本次規劃除將路線進行微調、班次服務水準加密，包括全路線使用低地板或無障礙車輛外，也針對各幹線路廊設計專屬的顏色意象，藉此提升整體公車服務水準及民眾搭乘意願。

他說，台中公車運量從2011年實施8公里免費後，搭乘運量從每年5000萬人次提升到1.3億人次，然而在台中市活動人口持續提升的現在，一定還有可以開發的客源，盼藉由推動六大路廊幹線公車，將台中公車運量在疫情後時代再次攀升。

韓育琪說，為提升台中觀光交通的便利性，目前已規劃4條示範路線，今年9月17日先開行第1條向交通部觀光局爭取之「台灣好行-台中時尚城中城路線」，可串聯市區重要觀光景點。預計明年再挑選山、海、屯區各1條既有市區客運（153路、309路、151路），進行統一識別設計、車輛彩繪、站牌設置、摺頁編印、網站設置、線上或實體導覽、套票包裝等觀光轉型工作。

葉昭甫指出，幹線公車係將路廊上既有公車路線進行轉型，班次服務水準提升到尖峰至少10分鐘1班，離峰至少15至20分鐘，也賦予各幹線公車專屬顏色意象設計及方便記憶的路線編號，100路復興幹線使用的代表色為建設灰、200路中興幹線使用的為懷舊棕、300路台灣大道幹線使用的為夢想藍、500路中清幹線使用的是翱翔橘、700路崇德幹線活力黃及900路北屯幹線的熱情紅，未來在公車車輛、智慧型站牌及候車亭等設施，都能看到相關色彩的影子，透過直覺式的意象設計，增加民眾搭乘公車便利性。

▲▼交通局賦予各幹線公車專屬顏色意象設計。（圖／臺中市政府交通局提供）

葉昭甫說，六大路廊幹線公車即將在明年上路，搭配今年通車的捷運綠線，形成健全的垂直大眾運輸主幹路網，發揮1+1大於2的功效。期透過六大幹線穩定的班次服務水準及雙十公車政策，能再次吸引民眾搭乘公車，提升大眾運輸使用率，交通局也將持續滾動式檢討公車路網，提升民眾便捷公共運輸服務。

▲葉昭甫說，六大路廊幹線公車即將在明年上路 。（圖／記者白珈陽攝）