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福斯驚爆「拜登想換副總統」！賀錦麗遭邊緣化　支持率跌剩27.8%

▲▼美國民主黨籍準總統候選人拜登（Joe Biden）宣布，副手人選為加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

▲美國總統拜登及副總統賀錦麗驚爆失和。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國CNN等各大媒體報導，副總統賀錦麗在白宮裡慘遭邊緣化，與總統拜登關係失和、互相怨懟；她的最新民調支持率僅剩27.8%，比跌至新低的拜登還要低10%。《福斯新聞》又於16日爆料，2人關係可能已經糟糕到，拜登想要撤換副手的程度。

《福斯新聞》首席國會記者佩拉格姆（Chad Pergram）透露，他幾周前收到一封電子郵件，被消息人士告知，應該「開始熟悉確認副總統的程序，不只是參議院，也要摸清楚眾議院的相關程序」，並且坦言對此非常驚訝。

《福斯新聞》節目「五人小組」（The Five）主持人佩里諾（Dana Perino）認為，正副總統之間的問題顯而易見，但政府卻不希望讓美國大眾發現2人關係出了問題，「上週五，他們召開了3個月以來的首次內閣會議，而那天賀錦麗甚至不在國內。就在那個周末開始，這些故事全都浮出檯面。」

▲拜登,賀錦麗。（圖／路透）

▲拜登與賀錦麗支持率都下跌。（圖／路透）

《今日美國》及薩福克大學（Suffolk University）本周公布的民調結果指出，拜登支持率跌至新低，僅剩37.8%，但賀錦麗卻更低，僅剩27.8%。

「五人小組」指出，美國總統在任期中期確認新副總統人選的程序，雖然並非史無前例，卻仍非常罕見；美國將近12位前總統都有中途更換副手，或者全部、部分任期沒有副總統的紀錄。

與此同時，白宮試圖反駁正副總統失和的揣測，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在推特上表示，「副總統不僅是總統的重要夥伴，也是承擔國家關鍵、重要挑戰的勇敢領袖」，包括投票權及移民等議題。

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