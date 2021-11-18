愛子公主「終於成年」卻無緣新年參賀！日本皇室擬2022也取消

▲日本皇室擬取消2022年的新年參賀。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯



日本皇室每年1月2日都會開放民眾進入皇居，向皇室成員進行新年參賀，然而今年受到疫情影響，時隔31年首次取消新年參賀行程，如今有日媒報導，宮內廳正在研議，2022年也要取消新年參賀，避免民眾群聚。事實上，愛子公主即將於12月1日成年，按照皇室規定，她原本終於可以在2022年參加新年參賀，但期待的民眾恐怕希望要落空了。



根據TBS NEWS報導，日本宮內廳有鑑於新冠疫情尚未完全獲得控制，因此研討2022年將繼續取消皇室新年參賀。按照慣例，日本皇室每年1月2日都會在皇居的陽台上，接受進場民眾的新年參賀，並由天皇發表新年演說。除了未成年的皇族外，各宮家的皇室成員都會出席。



由於小室真子10月26日與小室圭登記結婚，正式脫離皇籍，因此她本來就將缺席2022年的新年參賀。除此之外，德仁天皇的女兒愛子公主將於12月1日年滿20歲，成年的她原本也將首次站上皇居陽台，接受民眾的新年參賀，但如果2022年依舊取消，想要看到愛子公主出席新年參賀恐怕還得再等等。



宮內廳今年1月就因疫情嚴重取消新年參賀，當時是由德仁天皇親自獻聲，拍攝新年祝賀影片，並提早於元旦當天凌晨5時半正式公開。



除了今年停辦外，日本再前一次取消新年一般參賀是在1990年，當時的日本天皇裕仁逝世，因此臨時停辦。

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