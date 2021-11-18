日本入境管制再放寬！　單日可入境人數上修至「5000人」

▲日本入境政策再放寬，將單日入境限制調升1500人。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯



日本18日正式拍板，自26日起單日入境人數上修至5000人。當局表示，由於目前的檢疫體制與防疫措施效能提高，因此上修開放人數，不過未來如果因為新型變種病毒導致疫情擴大，將會隨時進行滾動式調整，接下來也將根據國內外感染情形和疫苗接種狀況，積極討論是否逐步放寬各項管制。



根據《日本放送協會》報導，日本先前因受新冠疫情影響，將每日的入境人數限制在3500人。官房長官松野博一17日上午召開記者會表示，基於目前已有效擴充的檢疫條件與防疫措施，政府決定放寬入境管制，自11月26日起，入境人數門檻將提高至5000人。5000人則不分本籍人士與外籍人士。

▲▼日本疫情近日獲得控制，因此開始陸續放寬防疫政策。（圖／路透）





松野博一同時強調，如果因新型變種病毒導致感染擴大、疫情惡化，當局仍會持續進行機動性的對應政策，與此同時，也會根據國內外的疫情與疫苗接種情況，積極討論是否放寬防疫與邊境管制封鎖。



另一方面，日本8日已經放寬對於外籍商務客、留學生以及技能實習生的入境限制，並按照順序逐步發放簽證。受到新冠疫情影響，日本政府1月起暫停所有外國人的新入境許可，先前共有37萬人因無法取得在留資格而不得入境日本，在此當中共有15萬名留學生、11萬名技能實習生。當局目前會依序按照申請順序，陸續批准許可，同時擴大商務客的往來。



根據現有規定，即使已經接種疫苗的人，入境後仍需要經過10天的隔離期，但8日後則改為3天，大大縮短隔離時間，預計能大幅增加未來商務客往來的機會。

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