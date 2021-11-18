要命檢查！核磁共振吸來氧氣瓶　6旬男病患活活夾斃

▲6旬老翁做核磁共振，卻慘遭氧氣瓶夾斃，此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

事發於南韓一間綜合醫院，10月14日一名60歲男病患進行核磁共振成像MRI的檢查時，儀器突然吸起一旁的氧氣瓶，導致老翁被氧氣瓶擊中且遭機器夾住，因檢查室內未安裝監視器，警方尚在釐清是否為療人員疏失。

據《朝鮮日報》10月17日的報導，南韓慶尚南道金海市綜合醫院表示，老翁因發生了痙攣的症狀，為了釐清確切原因，進行了MRI的檢查，「由於男子有供氧的需求，但檢查室的吸氧裝置出現問題，我們的醫療人員就把氧氣瓶給搬進來了。」據了解，氧氣瓶長約128公分，周長則有76公分，嚴重壓迫到老翁的頭部與胸部，雖隨後被送往急診室搶救，最後仍因為外傷性腦損傷等原因死亡。

報導引述，大韓放射醫學會公關主任（高麗大學教授）朴范鎮表示，「韓國曾經發生過醫務人員將剪刀，卡在核磁共振儀器上的情況，但這是第一次氧氣瓶飛出並殺死一名患者。」一位醫學界人士也提及，「所有醫務人員都知道，核磁共振室內不應放置金屬設備或裝置，這是醫學界的常識。」

日媒《全日本新聞網》也對此做出報導，並在核磁共振檢查室中拍攝示範影片，影片中一張辦公椅以不到5秒的速度，被吸進核磁共振的儀器中，由此可見韓國老翁被氧氣瓶擊中的力度有多大。據報導，警方表示，老翁的胸口有明顯遭到氧氣瓶擊中的痕跡，但礙於檢查室中未安裝監視器，事故原因有待調查。