　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

要命檢查！核磁共振吸來氧氣瓶　6旬男病患活活夾斃

▲6旬老翁做核磁共振，卻慘遭氧氣瓶夾斃。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲6旬老翁做核磁共振，卻慘遭氧氣瓶夾斃，此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

事發於南韓一間綜合醫院，10月14日一名60歲男病患進行核磁共振成像MRI的檢查時，儀器突然吸起一旁的氧氣瓶，導致老翁被氧氣瓶擊中且遭機器夾住，因檢查室內未安裝監視器，警方尚在釐清是否為療人員疏失。

據《朝鮮日報》10月17日的報導，南韓慶尚南道金海市綜合醫院表示，老翁因發生了痙攣的症狀，為了釐清確切原因，進行了MRI的檢查，「由於男子有供氧的需求，但檢查室的吸氧裝置出現問題，我們的醫療人員就把氧氣瓶給搬進來了。」據了解，氧氣瓶長約128公分，周長則有76公分，嚴重壓迫到老翁的頭部與胸部，雖隨後被送往急診室搶救，最後仍因為外傷性腦損傷等原因死亡。

報導引述，大韓放射醫學會公關主任（高麗大學教授）朴范鎮表示，「韓國曾經發生過醫務人員將剪刀，卡在核磁共振儀器上的情況，但這是第一次氧氣瓶飛出並殺死一名患者。」一位醫學界人士也提及，「所有醫務人員都知道，核磁共振室內不應放置金屬設備或裝置，這是醫學界的常識。」

日媒《全日本新聞網》也對此做出報導，並在核磁共振檢查室中拍攝示範影片，影片中一張辦公椅以不到5秒的速度，被吸進核磁共振的儀器中，由此可見韓國老翁被氧氣瓶擊中的力度有多大。據報導，警方表示，老翁的胸口有明顯遭到氧氣瓶擊中的痕跡，但礙於檢查室中未安裝監視器，事故原因有待調查。

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
《天堂W》「總統」給台灣一封信內容曝光　玩家看傻
弟弟帶公主病女友回家「4句話讓全家吐血」！眾翻白眼：有夠白目
快訊／國道1號內湖段車禍！　2人無生命跡象
重機「插進C300」影片曝！　騎士血流滿地
快訊／大轉彎！　華南7姬桌曆照常發行
快訊／男診所預約BNT　誤打成高端疫苗
混打登記最終人數出爐！　明上午10點預約
又是行車糾紛！　24歲女騎士遭4惡煞當街暴打
影片假的！掃把哥遭噴霧洗臉　網紅下場慘了
這台「全新車款」只有我們有！日本總裁：一定要做給台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加國卑詩省2天內降1個月的雨量　數千隻動物死於洪水

性侵累犯就「化學閹割」！巴基斯坦國會通過新法　嚴懲性暴力

福斯驚爆「拜登想換副總統」！賀錦麗遭邊緣化　支持率跌剩27.8%

夜店被下藥！她失控狂抖癲癇10次　全裸醒來「屁屁被留詭異印記」

愛子公主「終於成年」卻無緣新年參賀！日本皇室擬2022也取消

美要求中方釋出戰略儲油　油價下跌3％創6週新低

要命檢查！核磁共振吸來氧氣瓶　6旬男病患活活夾斃

小室圭拖4年終於還錢了！　律師代匯100萬給老媽「前未婚夫」

東京知事小池百合子疑「罹患肺病」神隱3周　日媒：傳考慮請辭

驚險瞬間！繩索突斷裂「滑翔傘失控亂飛」　小倆口高空急墜

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

加國卑詩省2天內降1個月的雨量　數千隻動物死於洪水

性侵累犯就「化學閹割」！巴基斯坦國會通過新法　嚴懲性暴力

福斯驚爆「拜登想換副總統」！賀錦麗遭邊緣化　支持率跌剩27.8%

夜店被下藥！她失控狂抖癲癇10次　全裸醒來「屁屁被留詭異印記」

愛子公主「終於成年」卻無緣新年參賀！日本皇室擬2022也取消

美要求中方釋出戰略儲油　油價下跌3％創6週新低

要命檢查！核磁共振吸來氧氣瓶　6旬男病患活活夾斃

小室圭拖4年終於還錢了！　律師代匯100萬給老媽「前未婚夫」

東京知事小池百合子疑「罹患肺病」神隱3周　日媒：傳考慮請辭

驚險瞬間！繩索突斷裂「滑翔傘失控亂飛」　小倆口高空急墜

爆500萬劑高端疫苗已全數交貨　高虹安：難道要看著它們放到過期？

枋山海豚灣重機「撞進」賓士　騎士倒栽蔥卡後擋風玻璃搶救中

搶救擱淺偽虎鯨！　大霈深夜飛車基隆八斗子救援

加國卑詩省2天內降1個月的雨量　數千隻動物死於洪水

猛威爾中繼伺機登板　林岳平：先搶今天封王再挑戰全年

不只反萊豬！柯文哲預言護藻礁、公投綁大選會通過　「重啟核四」五五波

柯瑞5戰轟176分後進傷兵名單　格林開節目怒反擊酸民

群聯潘建成涉財報不實辭董座改任執行長　新董座由顏暐駩接任

永豐實前3季每股賺3.39元　台灣市場回溫、看好Q4營運回升

舒淇慵懶風看秀依舊碾壓全場　歐陽娜娜紅色花苞裙被批「顯腫」

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

國際熱門新聞

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

土耳其成立突厥國家組織　中國官媒：企圖分裂中國

愛子公主用二手皇冠　真子卻在紐約住奢華公寓

倒數2天！3小行星逼近地球　速度比戰機快16倍

這條溪「聞起來像啤酒」　竟含1.2%酒精

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

棕熊闖進小7　店員慘叫40秒影片曝

睡眠黃金時段曝光　提早1小時能救命

美國會報告：共軍已具備或即將取得初步犯台能力

愛子公主成年禮借「二手皇冠」！替皇室省2800萬

熱吻鬍子男　她下巴潰爛一大片

岳母「愛上準女婿」拒出席婚禮　她曝1前兆

美股跌211點失36000點　台積電ADR逆勢漲

4500年前遺落神廟藏底下　考古家隔百年驚覺錯了

更多熱門

相關新聞

南韓警察廳長登竹島　日本政府嚴正抗議

南韓警察廳長登竹島　日本政府嚴正抗議

南韓警察廳廳長金昌龍16日乘坐直升機登上日韓有主權爭議的竹島（南韓稱獨島），引發日本政府震怒，向南韓提出嚴正抗議。南韓警方緊急澄清，金昌龍登島完全沒有外交意涵，但南韓外交部仍深感不悅。

南韓「疫苗通行證＋解封」重症創新高　莊人祥曝國內策略

南韓「疫苗通行證＋解封」重症創新高　莊人祥曝國內策略

南韓單日暴增逾3000例　重症創新高

南韓單日暴增逾3000例　重症創新高

女大生撞見母弟亂倫　當晚慘遭性侵

女大生撞見母弟亂倫　當晚慘遭性侵

接種3劑疫苗後仍「突破性感染」！

接種3劑疫苗後仍「突破性感染」！

關鍵字：

核磁共振MRI南韓

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

明年3/1起全台「禁養比特犬」

米砂1個月狂賺300萬！「豪買百萬特斯拉」

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

星巴克「7項隱藏服務」全免費！前店員解惑

債主受夠怒飆澎恰恰：一騙再騙！崩潰被害到想輕生

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面