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自己顧小孩崩潰！男活活打死4歲女兒 「遺體塞手提箱」放火滅屍

女友不在家！崩潰爸活活打死4歲女兒 「遺體塞手提箱」放火滅屍。（圖／翻攝自Facebook）

▲男子殺害4歲女兒，全程3歲兒目睹。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

羅馬尼亞一名男子因為懷孕女友正在住院，獨自1人負責照顧對方所生的2名孩童時，由於4歲女兒太頑皮，一氣之下竟然活活把人打死，後來將屍體塞在手提箱中在郊外焚屍，恐怖過程全在3歲兒子眼前發生。

事件上月26日發生在阿瑞得市(Arad)，路上監視器拍到，23歲男子克里森(Crisan Florin Beniamin)殺害28歲女友的4歲女兒安東尼亞(Oancea Antonia)，把屍體塞進一手提箱中，他拖著手提箱走在街上，後方則跟著死者3歲弟弟奧斯卡(Oscar)。

克里森落網時坦承，女友不在期間他要獨自照顧2名小孩，同時負責很多家事，一想到女友腹中即將出生的小孩讓他壓力很大，一時情緒失控便暴打安東尼亞，多次把人抓去撞牆直到失去意識。

克里森表示，「我發現她沒有呼吸時很驚慌，拼命賞巴掌希望她會醒，當我意識到自己犯下大錯時便大喊，『我想殺死我自己』」，由於不知道怎麼和女友解釋，便決定把屍體處理掉，後來在一空曠處放火焚屍，全程讓男童奧斯卡跟在身旁看卡通，不過女友返家後發現女兒失蹤仍然報警。

當地報導指出，安東尼亞由於遭到克里森毆打，造成急性閉合性腦損傷伴硬膜下血腫，由於克里森坦然認罪並且積極配合調查，未來很有可能因此獲得減刑，案件正在調查中。

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