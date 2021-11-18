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印度首都空汙「慘變大型毒氣室」PM2.5超標17倍　學校無限期停課

▲▼印度新德里空汙、印度空汙。（圖／路透）

▲印度新德里一條高速公路上空被空氣汙染物籠罩。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

印度首都新德里（New Delhi）上空籠罩著厚厚的有毒煙霧，空氣品質是對眼睛與肺部造成損害，各級學校與大學無限期停課，總理莫迪領導的中央政府與首都官員互相指責無所作為，印度最高法院已經介入要求當局關閉工廠、命令農民停止焚燒田地。《韓聯社》更形容，新德里儼然成為大型毒氣室。

▲▼印度新德里空汙、印度空汙。（圖／路透）

▲新德里市民18日早晨於亞穆納河上划船通行。

綜合《紐約時報》等外媒報導，新德里陷入嚴重冬季霧霾加上有毒的空氣汙染物，讓民眾苦不堪言。患有氣喘的反污染人士兼販售空氣清淨機與口罩的企業老闆Jai Dhar Gupta抱怨，「過去3個禮拜我成了難民，病得再也受不了了，每當出現衛生緊急情況都需要最高法院出面干預真的很悲哀，這充分說明了國家對健康與生命的漠視。」美國芝加哥大學能源政策研究所一份報告稱，印度每年約有100萬人死於空汙相關疾病。

《韓聯社》報導稱，新德里15日測到PM2.5（粒徑小於或等於2.5μm的懸浮微粒）濃度達到250到300微克/立方公尺，部分地區數值更超過300，而世界衛生組織（WHO）訂定每日平均安全建議標準為15微克/立方公尺，意即新德里已超標17到20倍之多。此前，印度教4日迎接傳統慶典排燈節（又譯為萬燈節），當天市民大肆燃放爆竹煙火，導致濃度一度飆破1000微克/立方公尺。

▲▼印度新德里空汙、印度空汙。（圖／路透）

▲一名印度士兵走在工地之中，背後隱隱約約可見新德里的大型凱旋門地標「印度門」。

隨著城市被有毒霧霾籠罩，新德里的大型地標「印度門」（India Gate）輪廓變得模糊，從國小到大學皆無限期停課，11家燃煤電廠只有5家獲准運營，除了交通與國防計畫外的其他營建工程到21日之前全數停工，另外，若非載運民生必需品的卡車在21日前也禁止進入新德里與鄰近的北方邦、旁遮普邦、哈里亞納邦與拉賈斯坦邦。當局敦促這些邦的企業雇主讓半數員工在家工作，以減少交通廢氣。

▲▼印度新德里東南郊亞穆納河畔的胡馬雍陵（Humayun`s Tomb）11月16日被空汙煙霧籠罩。（圖／路透）

▲▼印度新德里東南郊亞穆納河畔的胡馬雍陵（Humayun`s Tomb）16日被空汙煙霧籠罩。

《天空新聞》報導，印度最高法院正考慮要求對新德里實施封鎖，若真的施行，這將是印度首次為了遏制汙染而進行封鎖，而非控制新冠疫情，目前尚不清楚封鎖會持續多久，但新德里政府已經表示願意在周末實施緊急措施，有可能在24日做出最後決策。部分專家認為，封鎖的效果有限，只會對經濟與數百萬人的生計造成破壞，同時，政府仍考慮允許工業繼續開放，而非採取汙染控制。

▼走在亞穆納河氾濫平原上的印度人民。

▲▼印度新德里空汙、印度空汙。（圖／路透）

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