快訊／三重交流道聯結車翻覆！駕駛命危　南向入口封閉

▲聯結車翻覆。（圖／翻攝國道公路警察局）

記者陳豐德、林昱萱／新北報導

國道中山高速公路南下27公里附近，18日上午10時47分發生一起事故，當時一輛載滿廢土的聯結車行經該處時，卻因不明原因於匝道彎道處失控翻車，不僅車上載的廢土全數傾倒，駕駛也受困車中，當場失去生命跡象，目前仍在醫院搶救當中，至於事故詳細發生原因，仍有待進一步調查釐清。

此外，國道警察也提醒，「該車輛需大型機具吊掛，機動封閉三重南向入口，請駕駛人避開這個路段，小心通過不要看熱鬧，注意現場工作人員安全。」