居酒屋撒千隻蟲「滿滿的蛋白質」　客人吃半鍋才發現：噁到想吐

▲網友到居酒屋吃飯，鍋裡全是蟲蟲屍體。（圖／截自推特）

實習記者徐敬璇／綜合報導

一名日本網友到連鎖餐廳吃飯，發現餐點被撒上許多「黑棕色」的小東西，近看發現居然全是蟲子，滿滿的「蛋白質饗宴」讓她氣憤不已，貼文一出也引起超過6萬名網友的關注。

根據日媒「J-CASTニュース」報導，一名日本網友「mochipiyo3730」在推特分享，15日和朋友去連鎖居酒屋「魚民 赤羽店」，點了一份內臟鍋，吃到一半發現鍋裡竟然漂浮著大量的淺棕色小黑點，像灑滿胡椒粒一樣，近看才發現全是蚜蟲的「屍塊」，推估光是自己的餐點就能數出1000隻蟲，其他3位友人的餐點中也是整碗「蛋白質」，讓她食慾瞬間全無，直呼「噁心到想吐」。

原PO表示，店家說是因為白菜沒洗乾淨，才有這些額外的「營養物質」，願意提供免費甜點做補償，但她已經沒有食慾，不願接受賠禮，經過協調後對方才讓步全免餐費。

許多網友看到照片後驚呼，「這菜根本就沒洗過」、「我曾經在這間店的沙拉裡發現一根頭髮，真是糟糕的經驗」、「太危險的店家了，怎麼還不關」、「我以前在甜點店工作，他們會用漂白劑泡草莓殺蟲，我都不敢吃了」。