多國濫用抗生素治新冠　恐養出「超級細菌」使藥物失效

▲新冠疫情期間部份國家使用抗生素作為未經證實的治療手段，泛美衛生組織警告這可能導致細菌出現抗藥性。（示意圖／路透）

記者張寧倢／編譯

泛美衛生組織（PAHO）於17日發出警告，在新冠疫情大流行期間，過度使用抗生素與其他抗細菌藥物會導致細菌逐漸產生抗藥性，隨著時間的推移，這些重要的抗生素藥物將失去功效。

根據路透社報導，PAHO表示，包含阿根廷、烏拉圭、厄瓜多、瓜地馬拉與巴拉圭在內的幾個美洲國家的抗藥性感染病例出現激增趨勢，可能是導致新冠肺炎患者死亡率上升的原因之一。PAHO主任埃蒂安（Carissa Etienne）表示，「我們發現抗微生物劑（antimicrobials）增加到前所未有的高使用量，可能會帶來嚴重後果，讓我們失去能治療常見感染的藥物。」

埃蒂安說，抗微生物劑正在醫院之外遭到濫用，儘管已有許多強而有力的研究證據顯示這些藥物對新冠患者並無幫助且副作用較大，但伊維菌素（ivermectin，常用於治療寄生蟲）與氯化奎寧（chloroquine，常用於治療瘧疾）等藥物在疫情中仍然被當作未經證實的治療手段。報導稱，巴西極右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）就曾鼓吹用這兩種藥物治療新冠肺炎。

埃蒂安指出，該地區醫院數據顯示，有90％到100％的住院新冠患者接受了這類抗菌劑治療，卻只有7％的患者出現了需要用到這些藥物的續發性感染，「在整個疫情期間，我們都認為運用抗微生物劑是理所當然的，但濫用與過度使用的全面性影響可能需要幾個月或幾年時間才會變得明顯。」

報導稱，長期以來過度使用抗生素一直被視為是潛在威脅，可能導致出現對現有治療藥物具抗藥性的「超級細菌」，而這一問題因為新冠肺炎大流行而加劇，製藥公司的生產線中幾乎沒有新的抗生素，因為它的利潤往往比其他藥物要低得多，而且必須限制使用以保持有效性。埃蒂安認為，如同開發出新冠疫苗，未來也需要承諾並合作開發新的、可負擔的抗生素。

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