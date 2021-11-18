伊朗女足門將被控「根本是男的」！約旦輸球後投訴　還要求驗身

▲伊朗女足門將庫黛伊（Zohreh Koudaei）。（圖／翻攝Twitter@LivinginTehran、臉書帳號Zohre Koudaei）

記者吳美依／綜合外電報導

約旦足球協會（Jordanian FA）致信亞洲足球聯盟（AFC），指控伊朗國家女子足球隊的32歲守門員庫黛伊（Zohreh Koudaei）實際上是生理男性，還要求進行「性別查核」。庫黛伊17日堅定表示，「我是一個女人。這是一場來自約旦的霸凌」，並將起訴約旦足協。

綜合外媒報導，在9月25日的比賽中，庫黛伊成功擋住約旦2顆罰球，讓伊朗隊以4比2成績獲勝，並且首次獲得晉級女子亞洲盃足球賽的參賽資格。未料，約旦足協11月5日竟對「參賽選手的資格」提出質疑。

Female Iranian goalkeeper Zohreh Koudaei blasts "bullying" claim she is a man https://t.co/Y2qZ42VF1O pic.twitter.com/64zw5hCrNg — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) November 17, 2021

約旦足協表示，伊朗女足隊「素有性別及禁藥問題的前科紀錄」，呼籲遵守正當程序；主席阿里王子（Prince Ali Bin Al Hussein）也在推特上分享投訴信表示，「如果是真的，將是非常嚴重的問題」，還呼籲亞洲足聯「請醒醒吧」。

伊朗女足隊經理否認指控，總教練伊蘭多斯特（Maryam Irandoost）也說，庫黛伊2008、2010年都曾代表國家參加亞洲盃資格賽，也會立即提供亞洲足聯任何必要文件；至於禁藥問題，「醫護人員謹慎檢查了國家隊每位球員的荷爾蒙指數，避免這方面的問題，所以我想請所有球迷都不用擔心。」

伊蘭多斯特認為，約旦隊只是在「找藉口」，不願接受比賽失利的事實，「約旦隊認為自己是晉級大熱門，所以他們輸球以後，在錯誤的解口下尋求解脫，逃避失敗的責任，這也是很自然的事。」

亞洲足聯發言人表示，他們「不會評論正在進行中的調查或程序，不論是確實存在或者可能提出的案件。」2015年，伊朗女足也被指控安插男性球員，多達8名選手據稱是正在等待變性手術的男性，而伊朗足聯當時回應，將對球員進行隨機檢測，確認性別。

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