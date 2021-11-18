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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美要求中方釋出戰略儲油　油價下跌3％創6週新低

▲OPEC以及俄羅斯有可能協調削減石油產量，以阻止油價繼續下跌。（圖／達志影像／美聯社）

▲「拜習會」中，美方要求陸方釋放部分原油儲備。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃靜芸／綜合報導

石油輸出國組織（OPEC）拒絕美國的要求加快供應原油，因此國際油價漲至每桶85美元，創近7年新高。由於「拜習會」之後傳出，美方要求中國考慮釋出部分原油儲備，以協同努力降低價格並刺激經濟復甦，而週三原油下跌3%（約2.4美元），跌至6週以來最低。

據《南華早報》報導，一名知情人士透露，美方在「拜習會」提到，希望中國加入釋放原油儲備的行列，而在兩天前，中國外交部部長王毅與美國國務卿布林肯的通話中也有提及此問題。這位匿名知情人士表示，「雙方面臨的緊迫問題是能源供應」，「目前雙方能源部門正在商討細節」，中方對美方的要求持開放態度，但尚未承諾具體措施，需考慮國內消費需求。

美國的戰略石油儲備高達7.72億桶，規模為世界最大，而中國有約2億桶，是迄今為世界上最大的原油進口國。若兩國共同行動，將對全球油價產生深遠影響。不管中方的決定為何，華盛頓最早會在下週一宣布，明年初開始逐步向市場釋放戰略石油儲備。

週二晚間電話會議時，中國國務院副總理韓正表示，當局將密切關注國際市場的變化，「加強能源貿易管理和儲備管理，更好地引導和穩定市場預期」。美國通脹率連續6個月躍升至5%以上，拜登面臨的壓力日益增加，需考慮釋放戰略儲備。此外，美國上個月的通膨率已達到6.2%。

中國國家主席習近平也表示，世界兩大經濟體應倡導國際社會，共同維護全球能源安全，加強天然氣和新能源合作，「中美有必要就宏觀經濟政策保持溝通，以支持全球復甦，防範經濟金融風險」。

北京智庫中國社會科學院資深能源研究員王永忠表示，目前每桶80美元左右的原油價格並不需要中國即釋放戰略儲備，「從角度來看，中國現在不是這樣做的時候」，「然而做為消費大國，兩國在抑制原油價格方面有著共同的利益」。

經濟問題是中國政府聲明中提到的潛在雙邊談判的三大領域之一，另外兩個則是外交和氣候變遷。

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