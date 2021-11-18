這條溪「聞起來像啤酒」一查竟含1.2%酒精　真相曝光了

▲溪水出現不尋常狀況源於當地一處雨水排水溝，當局沿線追查發現，與酒精飲料製造商的倉庫外洩事件有關。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國夏威夷上周有民眾發現，歐胡島（Oahu）一條小溪飄散出的味道居然猶如啤酒，酒味相當明顯，沒想到一測才發現，水流中的酒精濃度居然高達1.2%，且水中含有糖分。原來這是當地飲料公司一處倉庫發生的外洩事故，當局現正針對外洩原因進行調查。

綜合Hawaii News Now、獨立報報導，這條小溪流經夏威夷檀香山郡的懷皮奧（Waipio），依據環保人士考克斯（Carroll Cox）的說法，當初來到現場勘察時就發現現場有濃濃酒精味，決定向衛生機構通報此事，而當地一名登山客上周前往「鑽石頭山」（Diamond Head）附近徒步健行時，也聞到濃濃異味。

依據Hawaii News Now與獨立實驗室「FQ Labs」進行的檢測結果，發現飄散出異味的溪水酒精含量達1.2%，且水中也含有糖分。

政府部門獲報介入調查後發現，溪水出現不尋常汙染狀況源於當地一處雨水排水溝，沿線追查，確認其中一大原因與當地酒精飲品製造商「天堂飲料」（Paradise Beverages）倉庫外洩事件有關。

然而截至上周，倉庫發生外洩事件的原因尚不清楚，「天堂飲料」營運總監羅伊（Anthony Rowe）表示，公司目前正與相關部門合作，釐清事發原因。不過依據當地衛生機構的說法，雨水排水溝內部有汙水的狀況現已排除。

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