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印度神童警告「紅月亮」降3大災殃　房市恐受挫！僅1國經濟有吉兆

▲「印度神童」驚世預言時常被外界討論，計算他從2019年到2021年近日共有4大預言成真。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）

記者張寧倢／編譯

印度神童阿南德（Abhigya Anand）17日發布最新預言稱，19日將出現580年以來持續時間最長的一次月偏食，而這卻可能造成未來2、3個月或1年以上的長期影響，甚至會衝擊地緣政治關係。台北天文館稱，台灣時間19日傍晚5時03分月升之時亦即食甚之時，屆時將可看見「紅月亮」自東方地平線上緩緩升起的奇景。

房地產表現將受衝擊
阿南德表示，月偏食發生之際月亮將落在金牛座的位置，而金牛座是個與土地相關的星座，因此首先受到衝擊的將是「房地產」表現在最近會出現短期的震盪加劇，但這並非是壞現象，反而是一個能完整重新思考與投資的時機。

他認為，部分房地產企業如果持續用傳統思維去做絕對會受到「龐大影響」，但若這時能夠嘗試多角化經營或重新整頓投資布局則勢必會有成功收穫，至少可以安然度過這次難關。

中印、中美關係恐生惡
阿南德指出，第二個影響則是「全球地緣政治」在接下來幾個月將有狀況，包含中國與印度緊張關係升級，產業方面涉及範圍從房地產到家禽牲畜相關都須注意。他建議，必須善待動物、避免傷害動物，因為月偏食發生在金牛座特別會對牲畜造成影響，甚至擴及動物的健康。

阿南德稱，月偏食也會帶來長期影響，預計明年（2022年）3月到4月將出現大量地緣政治的衝突狀況，包含美國與中國的關係也必受到影響。他預言，印度的經濟儘管近來將因月偏食受創，但長期來說這對印度經濟成長而言是個吉兆。

洪水爆發、對個人的影響
阿南德補充，到明年4月之前都可能會出現豪雨所造成的洪水爆發。另外，月偏食對於個人也會有影響，他提醒月亮星座是金牛或天蠍的人在近期必須謹慎小心，可以透過祈禱或冥想的方式，扭轉這段運勢不佳的時期或改善心靈狀況。

不過印度神童也有失準的時候，例如他曾說2020年會發生第三次世界大戰、2021年2月會出現經濟崩盤，但都沒有發生。阿南德YouTube頻道至今已超過107萬人訂閱，不過針對阿南德近年來多次的預言，唐綺陽日前就曾公開發表對於印度神童的看法，她認為阿南德「非常危言聳聽」；她更進一步呼籲大家「不要相信阿南德的說法」，不要隨意聽信網路上的謠言。

●《ETtoday新聞雲》提醒您：民俗說法僅供參考。

►印度神童預言全球「7大危機」　點名亞洲要小心！半年內難逃災禍
►印度神童最新預言曝！年底前「2件事」衝擊全球　這4國最危險
►印度神童有多準？「4大預言成真」一次看　四大災難接著爆

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