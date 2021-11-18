美軍高層警告：北京可能用「高超音速武器」對美發動核武突襲

▲美國參謀長聯席會議副主席、空軍上將海騰（General John Hyten）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美軍「二把手」、參謀長聯席會議副主席海騰（General John Hyten） 接受CBS專訪時警告，中國有一天可能利用高超音速武器，對美國發動核武突襲。

CNN、《福斯新聞》報導，即將卸任的海騰透露，北京8月試射的高超音速長程導彈「環繞地球」，投下一枚高超音速飛行器「一路滑翔返回中國」，被問及是否擊中目標時回應，「夠接近了」。他談到北京打造高超音速武器的原因時說，「它們看起來就像是能夠先發制人的武器。」

美軍參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）曾表示，他將中國視為美國軍力的「頭號挑戰」國家，也以俄羅斯1957年發射人造衛星Sputnik一事，比喻「中國試射高超速導彈」對美方造成的震撼。但是，海騰淡化了這種比喻，他認為，雖然這項技術「令人驚艷」，但並未對美國造成如此大的急迫感。

▲中國解放軍在中共70年慶典上展示「東風-41型」洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）



《金融時報》10月爆料，中國在今年8月測試一枚可攜帶核彈頭的高超音速導彈，環繞地球飛行後飛向目標，儘管偏離約24英里（約38公里），並未命中目標，美國情報機構仍對中國太空武器的驚人進展感到驚訝。但是，北京始終否認試射高超音速導彈。

多間外媒指出，北京持續加強軍力、擴充核武，根據五角大廈本月稍早公布的報告，中國到了2030年可能擁有1000枚核彈頭。美國國務院最新數據指出，美軍目前擁有3750枚核彈頭，與中國相比，規模大了許多。

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