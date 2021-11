WHO：全球80萬確診99.7％染Delta病毒　Gamma、Lambda等僅占0.1％

▲過去60天內全球80萬確診病例的基因定序中,有高達99.7%為Delta病毒。(示意圖/取自Pixabay)



記者張方瑀/綜合報導

世界衛生組織(WHO)的最新報告指出,過去60天內全球80萬確診病例的基因定序中,有高達99.7%為Delta病毒,而在南美洲流行的Gamma、Lambda和Mu變種僅占不到0.1%。WHO首席科學家斯瓦米納坦表示,近來歐洲疫情再度爆發,但死亡人數沒有顯著增加,且集中在未接種疫苗人群,因此呼籲各國政府應持續推動疫苗接種。

根據《商業內幕》報導,WHO在16日的報告中指出,對過去60天內的80萬確診病例進行基因定序後發現,有高達99.7%為Delta病毒。另外在南美洲流行的Gamma、Lambda和Mu變種似乎已經趨緩,在過去60天的病例中僅占不到0.1%。

WHO也警告,並非每個國家都能進行基因定序,且能立刻上傳至「全球共享流感數據倡議組織」(GISAID)的資料庫,所以病毒資料可能被低估。另外Delta病毒擁有152種變異株,其中AY.4.2最具傳染性,尤其在英國傳播最劇,但並沒有更加致命。

#Delta variant accounts for 99.7% of viral subtypes in @GISAID over past 60 days. In South America there is still some Mu and Lambda circulating. #AY4.2 sublineage may have some transmission advantage & needs watching @AnuragAgrawalMD @DBTIndia @ICMRDELHI @shekhar_mande pic.twitter.com/QYwyb26S4z