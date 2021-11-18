　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國會報告：共軍已具備或即將取得初步犯台能力

▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

▲中共解放軍。（圖／CFP）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓17日專電

美國國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）最新年度報告指出，解放軍現代化嚴重削弱台海威懾效力，中共已具備或即將取得初步犯台能力，美方應強化威懾可信度，同時加強台灣軍售能力。

USCC是於2000年10月成立的美國國會組織，目前成員共11人，由參眾兩院領袖任命，任務是監控、調查並向國會匯報美中經貿關係對國家安全的影響。USCC每年向國會提交年度報告，詳述當前美中情勢，並提出相關政策建議。

近幾個月台灣海峽情勢升高，USCC今天公布的2021年度報告以「台海威懾危險時期：中國軍力與對台開戰決策」為題，花一整個章節探討台海情勢。

這份長達539頁的報告指出，兩岸威懾力目前處於危險不確定時期，中國軍力提升從根本上改變戰略環境，削弱兩岸軍事威懾力。中共對台採取日益脅迫性的行動，「兩岸現狀幾乎每天都承受壓力」，提高軍事危機發生的可能性。

報告表示，過去近20年來，中共解放軍系統性規劃、訓練及打造犯台所須軍隊，現在已有能力對台發動海空封鎖、網攻與導彈攻擊。解放軍已具備或很快就能取得初步犯台能力，並同時嚇阻、延遲或擊退美國干預。

報告指出，解放軍目前有能力在初期透過海空運送至少2萬5000名士兵登台，加上中國發展出民船軍用的強大能力，搶灘成功後，解放軍便能運送額外部隊到台灣。

報告憂心說，有鑒於以上發展，越來越無法確定單靠美國傳統軍力，是否足以持續嚇阻中國對台發動攻擊。若中國領導人相信美國在軍事上沒能力、或政治上沒意願干預，抑或是把美國政策的模糊性，解讀成中國投機犯台美方不會果斷回應，威懾就可能失效。

報告表示，兩岸威懾力目前之所以還能維持住，是因為中國領導人不確定犯台是否會成功，以及可能面臨的風險與後果，讓他們深感關切。「若解放軍試圖入侵台灣或對抗美國干預，卻未成功，恐損及中共合法性。」

報告建議國會，應在短期採取緊急措施強化美國軍事威懾可靠性，並維繫美國履行「台灣關係法」下義務的能力，抵抗任何可能危及台灣安全的武力行動，包括在印太部署大量反艦巡弋飛彈（ASCM）、反艦彈道飛彈（ASBM）。

此外，報告雖讚許台灣在發展不對稱戰力上採取若干重要作為，在自造導彈上也獲得成功，但報告指出，台灣防禦投資幾十年來長期不足，熬過共軍封鎖所需關鍵資源存量低，面臨重大挑戰。

報告因此建議國會，應加強台灣向美國軍購能力，並加速銷售與交貨程序。

 

►什麼！愛馬仕打折了

ET快訊
豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝！肇事駕駛還在辯
澎恰恰突收地檢署「刑事傳票」　深夜直播曝欠百萬被告！
今有雨！狂掉11℃時間曝　強冷空氣「1天內急凍」探底12度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國會山莊暴亂案　「牛角男」被判41個月徒刑

美國會報告：共軍已具備或即將取得初步犯台能力

通膨引發擔憂！美股跌211點失36000點　台積電ADR逆勢漲

ISIS-K炸爛阿富汗喀布爾小巴　自認犯案「炸死炸傷20多名叛教者」

緊接拜習會後　美日韓召開高層會議關切台海

台灣參與Interpol　對華政策跨國議會聯盟成員支持

FBI：伊朗駭客正瞄準「美國關鍵基礎設施」　植入勒索病毒

土耳其成立「突厥國家組織」　中國官媒緊張：企圖分裂中國

AZ疫苗團隊也是受害者！　英國點名俄中為「資安主要威脅」

俄羅斯英雄成為首位「太空特派記者」　塔斯社將在太空站設立支部

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

太妍抱怨頭髮太金「像馬份爸爸」XD　孝淵忘我挖鼻孔..秀英驚喊：在直播！

美國會山莊暴亂案　「牛角男」被判41個月徒刑

美國會報告：共軍已具備或即將取得初步犯台能力

通膨引發擔憂！美股跌211點失36000點　台積電ADR逆勢漲

ISIS-K炸爛阿富汗喀布爾小巴　自認犯案「炸死炸傷20多名叛教者」

緊接拜習會後　美日韓召開高層會議關切台海

台灣參與Interpol　對華政策跨國議會聯盟成員支持

FBI：伊朗駭客正瞄準「美國關鍵基礎設施」　植入勒索病毒

土耳其成立「突厥國家組織」　中國官媒緊張：企圖分裂中國

AZ疫苗團隊也是受害者！　英國點名俄中為「資安主要威脅」

俄羅斯英雄成為首位「太空特派記者」　塔斯社將在太空站設立支部

假證、翻牆闖軍區　退役少校起底「體育系畢業」1原因自毀

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝！肇事駕駛還在辯

YSL聖誕倒數日曆收入7款唇彩正貨，史上最豪華！BB打包4大熱賣唇彩＋五花肉高光

明年「運勢旺到爆」5生肖！正偏財齊聚、工作要升遷加薪了

美國會山莊暴亂案　「牛角男」被判41個月徒刑

孫道存癌逝釣出太電受災戶　當年被掏空「壁紙」曝光

熱騰騰最新數據出爐　醫：有沒有看到混打最強？

小學參加駭客年會、自研程式　天才男偷6年個資才被抓

美國會報告：共軍已具備或即將取得初步犯台能力

通膨引發擔憂！美股跌211點失36000點　台積電ADR逆勢漲

超皮拉布拉多遇猴秒變「膽小狗」　不敢正眼看狂閃躲：拜託放過我

國際熱門新聞

愛子公主用二手皇冠　真子卻在紐約住奢華公寓

土耳其成立突厥國家組織　中國官媒：企圖分裂中國

倒數2天！3小行星逼近地球　比倫敦眼大

棕熊闖進小7　店員慘叫40秒影片曝

AZ疫苗團隊也受害　英國點名俄中為資安主要威脅

FBI：伊朗駭客正瞄準「美國關鍵基礎設施」

她熟睡遭脫褲拍私處　把男友告到坐牢

愛子公主成年禮借「二手皇冠」！替皇室省2800萬

熱吻鬍子男　她下巴潰爛一大片

她參加婚禮竟成半裸女屍　疑遭多男性侵

4500年前遺落神廟藏底下　考古家隔百年驚覺錯了

緊接拜習會後　美日韓召開高層會議關切台海

台灣參與Interpol　對華政策跨國議會聯盟成員支持

奶模「不做家務只做愛」男友天天煮飯

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

連千毅「被揭真實月收入」首發聲！

即／亞東＋仁安醫院火警！244消防出動

孫道存7段情史！　生前娶回小32歲「國中同學女兒」

即／孫道存今晨癌逝！北監回應了

華南期貨7美姬清涼桌曆外流！私訊塞爆了

小33歲辣模纏孫道存爆父女戀！「結婚挺孕肚」近況曝光

今有雨！狂掉11℃時間曝　「1天內急凍」探12度

孫道存「體重驟降10kg」…病情惡化今晨病逝

高中生無照雙載　攔腰撞轎車…17歲少女倒地昏迷

男友家境小康　約會總嘆沒錢！她看手機驚真相

李千那爆假戲真做黃尚禾！

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面