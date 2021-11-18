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台灣參與Interpol　對華政策跨國議會聯盟成員支持

▲▼逮捕,手銬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲國際刑警組織（Interpol）23日召開大會。示意圖非本文當事人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社記者陳韻聿倫敦17日專電

國際刑警組織（Interpol）23日召開大會。創辦「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的前英國保守黨黨魁史密斯今天告訴中央社，台灣「毫無疑問」必須參與Interpol大會，自由世界各國政府理應帶頭歡迎台灣。

史密斯（Sir Iain Duncan Smith）指出，與中華人民共和國不同，台灣是遵守法治原則的民主政體。北京集權政府企圖阻撓台灣參與Interpol，這毫不令人意外，但台灣確實可在Interpol及其他多邊組織扮演重要角色。

捷克參議院外交、國防與安全事務委員會主席費雪（Pavel Fischer）同時也是IPAC共同主席。他向中央社表示，在維護以規則為基礎的國際秩序方面，台灣已證明自己是重要夥伴。台灣有權、也理應參與Interpol；台灣的參與將促進全球法治。他期待出席Interpol大會的各國代表利用機會討論擴大台灣參與的可能性。

第89屆Interpol大會23至25日在土耳其伊斯坦堡舉行，期間將舉行閉門會議，決定新一屆任期3年的執行委員會成員，其中包括2名亞洲地區執委。目前有3名候選人競逐這2個名額，其中一人是中國公安部國際合作局副局長胡彬郴，其他兩人則分別來自新加坡和印度。

IPAC於15日串連4大洲20個國家約50名議員聯名致函各國部長，指出中國近期頻濫用Interpol最高級別的「紅色通緝令」，追捕並要求各國引渡維吾爾、香港維權人士。一旦胡彬郴當選執委，則無異於給北京利用Interpol遂行壓迫政策開綠燈。

參與連署致函的包括史密斯、費雪、歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）、美國共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）、澳洲工黨（Labor）參議員季欽（Kimberley Kitching）。

IPAC另也串連前香港立法會議員羅冠聰等約40名維權人士致函Interpol成員國政府，示警胡彬郴當選將對中國、香港、台灣、西藏及維吾爾海外社群與異議人士構成嚴重後果。

雖然人權紀錄惡劣，中國時任公安部副部長孟宏偉在2016至2018年擔任Interpol主席，去年中國更獲選進入聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）。台灣則在1984年被迫退出後，連年爭取以觀察員身分出席Interpol大會未果。

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