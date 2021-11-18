　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

《永恆族》長生不老怎麼說？　史上最多話的漫威電影評價「很mix」

記者張靖榕／綜合報導

漫威電影《永恆族》上映後票房、話題雙雙都有高熱度，電影中講述關於有恆族的長生不死、永恆，以及網友看完後的評價等等，Podcast節目《宇宙人外信》本集就要來聊聊的英文單字和例句。

▲點擊收聽《宇宙人外信》，一起看劇學英文！

 《永恆族》英文片名「Eternals」就已經揭示片中的超級英雄，存在宇宙的時間跨度已經長到「永恆」了，而永恆的英文就是eternal。此外用來形容長生不死，以及「神」的英文，則用「immortal」；相對地，人類生老病死不過幾十年，因此「凡人的」或「凡人」，英文是「mortal」，「mortal」前面加「im」，代表「非」，意為「非凡人的」。

▲▼《永恆族》出現浪味仙海苔口味。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）

▲▼《永恆族》一次出場10個新英雄。（圖／迪士尼提供）

▲▼《永恆族》劇照。（圖／迪士尼提供）

電影上映後全球首周票房就收下新台幣45億元的佳績，僅次於《玩命關頭9》，而透過影劇時事介紹英文單字的Podcast《宇宙人外信》本集介紹，票房的英文就是常聽到的「box office」，字面乍看是「箱子辦公室」因而較難理解，不過「box office」實際上就是英美指稱劇院、影院前的「售票口」，早前都是一個售票員坐在一個長箱子大小的售票亭裡賣票而來。

▲▼永恆族。（圖／迪士尼提供）

▲永恆族票房賣座，網友正反評價都多。（圖／迪士尼提供）

此外，網友在看過電影後評價兩極，不少人覺得期望落空，於是毒舌批評紛紛出籠。例如網友提到「這部電影無聊又令人沮喪，是2021年最令人失望的事情」，原文為「I was bored and frustrated by the movie, the biggest dissapointment of 2021」。

更多英文和影劇內容，請點擊連結完整收聽，或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》

★《宇宙人外信》：一起看電影學單字

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

★來IG找我們玩吧：宇宙人外信

►什麼！愛馬仕打折了

ET快訊
台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝
13歲跳級上頂尖大學！「東方神童」38歲驟逝
混打意願登記10點開放！限時6小時　5大QA一次看
華南「7美姬脫光」桌曆喊卡！金管會說話了
AZ混打選哪牌？前台大醫推薦：選「它」比較輕鬆　原因曝光
好市多黑色購物節營業時間曝　「這天」搶先看下殺品
米砂「月薪6位數」打趴上班族年薪！　豪買百萬特斯拉
獨／9成內容抄襲碩士生　這所大學副教授將遭撤銷
澎恰恰突爆「社會新聞很快會出來」：反正也活夠了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓增3292例創歷史新高！推「與病毒共存」才18天　疫情猛反彈

睡眠「黃金時段」曝光！這時間入睡能救命　提早1小時就有差

《永恆族》長生不老怎麼說？　史上最多話的漫威電影評價「很mix」

美國會山莊暴亂案　「牛角男」被判41個月徒刑

美國會報告：共軍已具備或即將取得初步犯台能力

通膨引發擔憂！美股跌211點失36000點　台積電ADR逆勢漲

ISIS-K炸爛阿富汗喀布爾小巴　自認犯案「炸死炸傷20多名叛教者」

緊接拜習會後　美日韓召開高層會議關切台海

台灣參與Interpol　對華政策跨國議會聯盟成員支持

FBI：伊朗駭客正瞄準「美國關鍵基礎設施」　植入勒索病毒

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

南韓增3292例創歷史新高！推「與病毒共存」才18天　疫情猛反彈

睡眠「黃金時段」曝光！這時間入睡能救命　提早1小時就有差

《永恆族》長生不老怎麼說？　史上最多話的漫威電影評價「很mix」

美國會山莊暴亂案　「牛角男」被判41個月徒刑

美國會報告：共軍已具備或即將取得初步犯台能力

通膨引發擔憂！美股跌211點失36000點　台積電ADR逆勢漲

ISIS-K炸爛阿富汗喀布爾小巴　自認犯案「炸死炸傷20多名叛教者」

緊接拜習會後　美日韓召開高層會議關切台海

台灣參與Interpol　對華政策跨國議會聯盟成員支持

FBI：伊朗駭客正瞄準「美國關鍵基礎設施」　植入勒索病毒

誣蔣智賢打假球「跟漸凍人一樣三振再三振」　名嘴黑白講GG了

LIVE／公投倒數！第2場意見發表會登場　趙少康出馬、羅智強戰徐國勇

「1元沒必要存在？」他酸只能買塑膠袋　鄉民一面倒：超需要

被邰智源當場罵五字經：滾！吳怡霈LIVE遇「突發狀況」豁出去結局逆轉

紫微宮3天祈安寺福法會落幕　邀請台灣四大媽祖齊聚草屯鎮

快訊／混打今限時6小時登記、第15輪怎麼打　陳時中14:00說明

湖人主場將改名！冠名約破194億　凡妮莎：永遠是Kobe建造的房子

南韓增3292例創歷史新高！推「與病毒共存」才18天　疫情猛反彈

拜登談台獨「讓他們自己決定」　顧立雄：呼應蔡英文國慶四個堅持

「台灣吃豬多於牛是事實」　陳吉仲用來源算給蔣萬安看

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

國際熱門新聞

土耳其成立突厥國家組織　中國官媒：企圖分裂中國

愛子公主用二手皇冠　真子卻在紐約住奢華公寓

倒數2天！3小行星逼近地球　比倫敦眼大

棕熊闖進小7　店員慘叫40秒影片曝

美國會報告：共軍已具備或即將取得初步犯台能力

美股跌211點失36000點　台積電ADR逆勢漲

FBI：伊朗駭客正瞄準「美國關鍵基礎設施」

緊接拜習會後　美日韓召開高層會議關切台海

愛子公主成年禮借「二手皇冠」！替皇室省2800萬

AZ疫苗團隊也受害　英國點名俄中為資安主要威脅

熱吻鬍子男　她下巴潰爛一大片

她熟睡遭脫褲拍私處　把男友告到坐牢

炸爛阿富汗喀布爾小巴　ISIS-K自認犯案

台灣參與Interpol　對華政策跨國議會聯盟成員支持

更多熱門

相關新聞

《永恆族》全球破77億！台灣蟬聯周末冠軍

《永恆族》全球破77億！台灣蟬聯周末冠軍

漫威新片《永恆族》繼續蟬聯周末票房冠軍，從11月3日上片至周日14號，已累積近1億8千萬台幣票房，是5月疫情以來表現最亮眼，而在北美同樣也是雙周冠軍，目前全球已累積2.8億美金（約77.7億台幣），暫居全球年度第13名。

看電影為何不用APP購票？網揭1關鍵虧大了

看電影為何不用APP購票？網揭1關鍵虧大了

大囍市自焚害16死　消防員：煉獄中救人

大囍市自焚害16死　消防員：煉獄中救人

電台DJ 阿狄聯手藝人陳昭煒　Podcast創播「肌牡啤男神」節目

電台DJ 阿狄聯手藝人陳昭煒　Podcast創播「肌牡啤男神」節目

Disney+上線！阿妹搭擋瘦子助唱

Disney+上線！阿妹搭擋瘦子助唱

關鍵字：

宇宙人外信電影影集永恆族漫威英文podcast

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

冰凍台灣暴降剩12°C「恐強於冷氣團」！

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

連千毅「被揭真實月收入」首發聲！

即／亞東＋仁安醫院火警！244消防出動

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

東北角秘境「人腦聖地」36億求售　賣家：世界唯一的穴場

今有雨！狂掉11℃時間曝　「1天內急凍」探12度

彰化掃把哥攔車嗆「給我下來」　遭噴霧洗臉KO

孫道存7段情史！　生前娶回小32歲「國中同學女兒」

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面