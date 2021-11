《永恆族》長生不老怎麼說？　史上最多話的漫威電影評價「很mix」

記者張靖榕/綜合報導

漫威電影《永恆族》上映後票房、話題雙雙都有高熱度,電影中講述關於有恆族的長生不死、永恆,以及網友看完後的評價等等,Podcast節目《宇宙人外信》本集就要來聊聊的英文單字和例句。

《永恆族》英文片名「Eternals」就已經揭示片中的超級英雄,存在宇宙的時間跨度已經長到「永恆」了,而永恆的英文就是eternal。此外用來形容長生不死,以及「神」的英文,則用「immortal」;相對地,人類生老病死不過幾十年,因此「凡人的」或「凡人」,英文是「mortal」,「mortal」前面加「im」,代表「非」,意為「非凡人的」。

電影上映後全球首周票房就收下新台幣45億元的佳績,僅次於《玩命關頭9》,而透過影劇時事介紹英文單字的Podcast《宇宙人外信》本集介紹,票房的英文就是常聽到的「box office」,字面乍看是「箱子辦公室」因而較難理解,不過「box office」實際上就是英美指稱劇院、影院前的「售票口」,早前都是一個售票員坐在一個長箱子大小的售票亭裡賣票而來。

此外,網友在看過電影後評價兩極,不少人覺得期望落空,於是毒舌批評紛紛出籠。例如網友提到「這部電影無聊又令人沮喪,是2021年最令人失望的事情」,原文為「I was bored and frustrated by the movie, the biggest dissapointment of 2021」。

