網紅媽遭男友「連開4槍」射殺　幼子全程目睹！意外扯出不倫祕密

▲ 海德（左）涉嫌在格魯姆的孩子面前開槍將她殺害。（圖／翻攝自Facebook、TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國南卡羅來納州傳出一起恐怖事件，39歲女子格魯姆（Patricia Groom）和丈夫育有二個孩子，經常在TikTok上分享日常，吸引不少粉絲追蹤，12日竟在年幼的孩子面前遭男友連開4槍射殺，但這起悲劇發生的原因至今仍撲朔迷離。

《太陽報》17日報導，格魯姆38歲的男友海德（Billy Mclean Head III）被控與她的死有關，在南卡科勒頓郡落網。但事發至今經過4天，科勒頓郡警長辦公室僅提供一份含糊不清的調查報告。

警方報告顯示，調度中心接到一通女性來電，稱她與一男一女共二名友人一同外出，男子向撥電話的女子表示，他遭人持刀攻擊。警方趕到現場時發現，卡車裡一名女子身上有明顯槍傷，已經斷氣。目前不清楚撥電話的女子及男子身份，而陳屍卡車裡的女子正是格魯姆。

由於這起案件至今疑點重重，格魯姆的家屬在社群媒體上號召網友向警方施壓，要求公開更多資訊，並呼籲南卡執法部門介入。

格魯姆一家人的友人坎波多尼科（Megan Campodonico）表示，她和丈夫雖然分居，但「看起來會重修舊好」，卻突然冒出海德這個男友，也不清楚二人為何發生爭吵，「我不知道他為什麼對她開了4槍。」死者的同事兼好友則透露，她和海德已經持續約會3周，但不清楚二人是如何相識。

格魯姆的親友聽聞她的死訊，紛紛在臉書上表示遺憾。他們提到，「她並不完美，但每天都在努力成為一名更好的母親。她成功戒酒，克服不健康的關係，是我們最可靠的員工之一。」

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