辣媽熟睡遭「扒開內褲」拍私處　偷拍狼竟是男友！把他告到吃牢飯

▲露西驚覺自己熟睡時被男友偷拍裸照。（圖／翻攝自Facebook／Dale Bastin）

記者吳美依／綜合報導

英國24歲女子露西（Lucy Lear）某天發現，自己睡著、洗澡及換衣服時，遭男友戴爾（Dale Bastin）偷拍30幾張裸照，甚至被拉開內褲、特寫私處。她感覺深受背叛與侵犯，鼓起勇氣報警，打了一年半的官司後，讓戴爾因偷窺罪等4項指控，遭判處6個月有期徒刑。

露西與26歲的戴爾交往8年，育有一女。2人某晚一起看電視時，她拿起戴爾的手機瀏覽，竟發現一張赤裸的臀部照片，「那不是別的女人，而是我的屁股從我的羽絨被下露出來，背景還有我的床邊桌。然後我才意識到，戴爾肯定趁我睡著時偷拍。」

My boyfriend got a jail term after secretly taking pics of me asleep nakedhttps://t.co/79B3pt4mhn — The Sun (@TheSun) November 16, 2021

露西一邊發抖一邊打開資料夾，發現自己過去3年多遭偷拍的30幾張照片，有些全裸、有些半裸，「大多數照片裡，我都赤裸在床上睡覺，其他是趁我洗頭髮時穿過浴簾偷拍的」，還有一張是她全裸彎腰從衣櫃抽屜裡拿衣服的照片。

戴爾遭到女友質問時，沒有否認拍攝照片，但也無法解釋為什麼要這樣做。露西深知此案棘手，但仍鼓起勇氣報警，最終在警方家庭及性暴力小組的幫助下，報案成功。

戴爾被指控偷窺罪後，還反過來誣賴女友栽贓，最後才承認5項偷窺及偷拍相關罪名。他於今年7月被判處坐牢6個月、緩刑18個月、社區服務100小時、賠償500英鎊（約1.8萬台幣）、禁止聯繫露西，還被列入性犯罪者名單7年。

露西表示，她發現戴爾的所作所為後，生活分崩離析，但如今非常感謝一切發生在2人結婚前，「這些照片是在我家裡拍攝的，而我在家裡應該要是安全的。我很愛戴爾，但他對我做了這些事情後，我不認為自己能夠再次相信別人。」

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