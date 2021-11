辣媽熟睡遭「扒開內褲」拍私處　偷拍狼竟是男友！把他告到吃牢飯

▲露西驚覺自己熟睡時被男友偷拍裸照。(圖/翻攝自Facebook/Dale Bastin)

記者吳美依/綜合報導

英國24歲女子露西(Lucy Lear)某天發現,自己睡著、洗澡及換衣服時,遭男友戴爾(Dale Bastin)偷拍30幾張裸照,甚至被拉開內褲、特寫私處。她感覺深受背叛與侵犯,鼓起勇氣報警,打了一年半的官司後,讓戴爾因偷窺罪等4項指控,遭判處6個月有期徒刑。

露西與26歲的戴爾交往8年,育有一女。2人某晚一起看電視時,她拿起戴爾的手機瀏覽,竟發現一張赤裸的臀部照片,「那不是別的女人,而是我的屁股從我的羽絨被下露出來,背景還有我的床邊桌。然後我才意識到,戴爾肯定趁我睡著時偷拍。」

