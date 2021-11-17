愛子公主用「二手皇冠」　平民真子卻住紐約奢華公寓！日網怒了

▲愛子公主（左）即將迎來20歲生日，小室真子則是剛離開皇室。（圖／路透、達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯



日本愛子公主12月1日即將迎來20歲生日，而依照皇室規定，女性皇族在成年時可以獲得一頂特別訂製的皇冠，但愛子卻決定放棄訂製，改借用姑姑黑田清子的皇冠。然而相較於愛子公主，不久前剛成為平民的小室真子如今卻在紐約住著超高級的豪華公寓，因此也引發網友不滿。據悉，小室真子與妹妹佳子公主成年時都分別花了約2800萬日幣（約新台幣678萬元）製作個人皇冠。



根據postseven報導，由於12月1日當天是平日，目前就讀於學習院大學二年級的愛子公主仍要上課，因此成年禮將會分為兩天舉行，也就是說部分儀式會延後至同月5日舉辦。不過最引人關注的，還是愛子公主決定放棄訂製皇冠一事。

▲佳子公主（左）與真子公主（右）成年禮時，都曾耗費上千萬訂製皇冠。（圖／CFP）



秋篠宮文仁親王的長女小室真子與次女佳子公主成年禮時都分別獲得專屬的訂製皇冠，要價2800萬日幣（約新台幣678萬元），全由宮廷費支出。而愛子公主有感於全國經濟受新冠肺炎影響，因此決定放棄訂製，改向姑姑黑田清子借用皇冠，出席成年禮。



就在愛子公主放棄訂製皇冠的消息傳出時，幾乎同一時間，遠在美國紐約的小室真子與小室圭所住的豪華公寓也曝了光。根據《每日郵報》報導，小室夫妻住在曼哈頓柯林頓區的高級公寓，內部配有最新型的洗衣機、烘衣機等電器，還有24小時保全。除此之外，還有各項高級公設可以使用。



對此，日本網友不禁將兩人拿來比較，認為小室真子已經是平民了竟然還過著如此奢華的生活。不過也有網友表示，「小室真子使用的是自己的儲蓄，又不是皇室的費用，而且就算是前公主也應該要注重維安」等。

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