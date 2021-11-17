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男在機場「脫光玩鳥」忘情爽樣全被拍　被抓大喊：這裡是自由國家

▲▼裸體男子。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲一名男子在機場公然裸體手淫，還襲擊工作人員與警察，場面相當失控。（示意圖，非文中當事人／取自免費圖庫pakutaso）

記者張寧倢／編譯

明尼蘇達州一名中年男子12日清晨在當地機場趁著四下無人，竟直接脫光衣服在公眾場合手淫，結束後開始大吵大鬧，揮舞著一根分隔排隊隊伍的金屬紅龍柱，崩潰大喊說要殺死現場一名美國運輸案全局（TSA）的員工。

根據美國KSTP報導，44歲男子陶爾斯（Frank Towers）12日大鬧明尼亞波里斯-聖保羅機場（Minneapolis-St. Paul Airport），他情緒激動地威脅著要殺害現場一名TSA雇員，並且拿起紅龍柱不斷揮舞，接著用力砸向工作人員。機場警察立刻上前制止請他離開，但他仍喊道，「沒必要停下來，這裡是一個自由的國家。」他邊說邊向警方走近，甚至揮動手臂試圖襲警，最終遭員警使用電擊槍強行制伏並帶回拘留。

報導指出，調查人員查看監視器時發現，陶爾斯在清晨3點10分時先是用拳頭與頭部撞擊破壞電視螢幕，一個小時後他竟然直接在機場脫光衣服開始手淫，解決性衝動後穿回衣服，並隨手丟擲一把椅子，沒多久後就直接向機場工作人員挑釁鬧事。

據稱，陶爾斯被指控4級人身攻擊與暴力威脅罪，同時，他先前還曾犯下另外3起獨立的襲擊案件正在審理中。

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