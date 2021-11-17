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參加婚禮竟成半裸女屍！她疑遭「多男性侵」廁所斷氣　警察涉案

▲ 18歲少女遭性侵後身亡。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲ 18歲少女遭性侵後身亡。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北方邦發生一起恐怖事件，一名18歲少女前往參加親戚的婚禮，竟在廁所慘遭多人輪流性侵後殺害，屍體被發現時半身赤裸。家人指控，至少有一名警察及宴會廳一名工作人員涉案，警方已著手調查。

根據《印度時報》，這起事件發生於北方邦密拉特一座宴會廳，少女在叔叔的婚禮席間離開會場後失蹤，家人開始四處尋找，在宴會廳的廁所裡找到她時，她半裸著身體倒在地上，已經失去意識，廁所旁的房間床上卻躺著一名喝醉的警官。家屬堅稱，少女生前遭到性侵，該名警官也參與犯罪。

密拉特高級警司查德哈里（Prabhakar Chaudhary）表示，正了解該名警官當時為何會在現場，同時深入調查這起案件的其他方面。他補充，死者家屬並未提出性侵指控，因此僅朝謀殺罪嫌偵辦，目前仍在等待驗屍報告。

死者的叔叔則宣稱，少女當天和母親及二名兄弟同行，當他們焦急尋找失蹤的少女時，要求宴會廳經理打開一扇從外頭被鎖上的門，經理卻拒絕，他們於是強行將鎖撬開，便發現少女倒在廁所裡，狀況非常糟糕，還有一個男人睡在廁所旁邊的房間床上，經確認是一名警官。

少女家屬還表示，宴會廳經理以監視器故障為由，拒絕他們調閱影片的要求。他們也懷疑，還有一名會場工作人員參與犯案。

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