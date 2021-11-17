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司機「左耳失聰」遭火車高速撞！貨車超整齊斷兩截　竟毫髮無傷

記者張方瑀／綜合報導

美國威斯康辛州一名亞馬遜貨運司機日前經過一處平交道時，因為他左耳失聰加上道路安全規畫不良，導致他沒有看到高速駛來的火車，當他發現靠近時，只能用力踩下油門，沒想到幸運讓他躲過一劫，而整輛過車剛好從車頭的地方被切成兩半，他本人也毫髮無傷。

亞馬遜（Amazon）貨運司機伊凡斯（Alexander Evans）日前到密爾瓦基一處偏遠社區送貨時，準備經過一處平交道，結果因為馬路和鐵路平行，他急左轉後就跨上平交道，完全沒注意到左側有一輛美鐵（Amtrak）火車高速駛來。

伊凡斯說，因為他的左耳失聰，加上道路規劃不良，他完全沒注意到火車開來，直到非常靠近時才聽到警笛聲大響，「我聽到火車警笛聲的同時，就把腳踩到油門上，我不知道能開離它多遠，只能試試看。」沒想到他真的幸運逃過一劫，火車攔腰撞上後，直接將貨車從車頭切成兩半，而坐在駕駛座的伊凡斯竟毫髮無傷。

面對記者訪問，伊凡斯心有餘悸的說，撞擊的當下他只感受到空氣和壓力，「我摸到安全氣囊，但說實話，我不知道感覺到了什麼，我自己也不敢相信能活下來。」據了解，發生意外的平交道十字路口沒有任何警示燈或警鈴。

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