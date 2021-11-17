日本老三寶「踩錯油門」！超市前撞飛3人　1人出門買菜慘死

記者王佩翊／編譯



日本大阪府17日中午發生一起高齡男子開車撞死路人的意外，肇事的89歲駕駛突然撞上一間超市的西側牆壁，當場導致1男2女被撞倒在地，其中一名男子送醫急救後傷重不治。根據警方調查，駕駛聲稱自己當時「搞錯煞車與油門的踏板」，才會不小心暴衝撞牆。



根據《日本放送協會》報導，現年89歲的肇事駕駛橫山孝涉嫌於17日中午駕駛著自小客車，在大阪的一間超市外撞飛1男2女，因此當場被警方以過失駕駛傷害嫌疑逮捕。警消趕往現場後，隨即將3人送往醫院治療，但其中一名男性仍不治身亡，而另外兩名受傷女性雖仍有意識，但傷勢嚴重。



根據目擊民眾表示，死亡的被害男性事發後躺在地上一動也不動，可見撞擊力道之強大。橫山孝被逮後聲稱，自己當時一時搞錯了煞車和油門的踏板，車子才會突然暴衝到超市的外牆上。



據悉，當時橫山孝駕駛的白色車輛撞上超市西側的外牆時，現場發出巨大聲響，嚇得附近居民紛紛出門查看。警方表示，3名被害人全都是超過70多歲的老年人。



根據《每日新聞》報導，橫生孝表示，當時是為了要到超市接買菜的妻子回家，於是就先將後車箱打開，停車等待，但是車子卻突然開始滑行，因此打算踩煞車停車，怎知卻誤踩到油門。

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