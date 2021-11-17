前拳王泰森舔蟾蜍毒液　成功甩肉45公斤也險丟了命

▲前拳王泰森表示，他在第一次吸食蟾蜍毒液時，看見了死亡是美麗的。（圖／視覺中國）

實習記者丁玟華／綜合報導

55歲的前拳王泰森（Mike Tyson）日前表示，他在第一次吸食蟾蜍毒液時「死了」，看見了死亡是美麗的，且生與死都必須是美麗的，但死亡卻背負著糟糕的名聲。他說，因吸食毒液，三個月內成功減重100磅，得以重拾拳擊手套，也重建了與家人的感情。

泰森日前出席了邁阿密一場致力於迷幻藥（psychedelics）、微量用藥（microdosing）及藥物的會議時表示，4年前發現了蟾蜍毒液，當時的他超重100磅（約45公斤），因酗酒吸毒使自己行為笨重、不快樂，在他的一位朋友建議下嘗試蟾蜍毒液，從此便愛上了。

▲ 前拳王泰森 （左）。（圖／達志影像／美聯社）

泰森說，他已吸食毒液53次，有時一天需要吸食3次，自從開始嘗試後，成功減重，三個月內甩肉100磅，也重新開始練習拳擊、重溫家庭生活，同時更找回自信。

目前致力於推動蟾蜍毒液的泰森認為，他現在更像一個商人和企業家，毒液激發出自己的創造力，並幫助集中精神。

報導指出，他所吸食的蟾蜍是一種墨西哥兩棲動物，也稱索諾蘭沙漠蟾蜍或科羅拉多河蟾蜍，學名為Bufo alvarius，牠的毒液可被吸舔，以產生短暫快樂的精神狀態。長久以來用於傳統的治療模式，隨著LSD及死藤水（ayahuasca）於富人及名人中流行，死亡案件也不斷發生，它仍屬一級管制藥物，呼籲民眾避免使用。

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