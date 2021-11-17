爆乳女模「不做家事只做愛」　未婚夫面前震動抖奶！用身體換輕鬆

▲國外爆乳網紅自己提出「用身體換輕鬆」，將家事全交給未婚夫去做。（圖／翻攝自翻攝自TilTok／bonnielocketxo）

記者張寧倢／編譯

英國爆乳成人網紅洛克特（Bonnie Locket）和未婚夫已交往10年，但小倆口仍然會為了做家事而發生爭執，於是她想出一個「用身體當作獎賞」的方式，鼓勵男友只要完成所有家務就可以和她「愛愛」，而且她也很享受這種握有權力的感覺。

▲洛克特要求未婚夫做完所有家事，才可以和她做愛。（圖／翻攝自IG／bonnielocketxox）

根據《每日星報》報導，33歲的洛克特與男友布萊德（Brad）已論及婚嫁，但家務分配總是無法達成共識，洛克特於是想到了一個天才的方法，讓她的男人去做所有家事，直到完成一切雜事之前，她絕對不會「授權」同意和他做愛，「一開始我們只是對彼此開玩笑說，如果你幫我做完這些事，我就會幫你做，後來，情勢就升級了。」

報導稱，洛克特以前可能會向他展現「巨乳美胸」以換取布萊德洗碗，但如今這招已經行不通了，現在她改以「做愛」當作獎勵，讓未婚夫甘願包辦倒垃圾、整理床鋪、幾乎天天煮晚餐等家事，加上布萊德是一名木匠，房屋相關的事原本就難不倒他。洛克特表示，「說這些玩笑話很有趣，我喜歡那種被賦予權力的感覺。」

▲洛克特是一名成人女模，在OnlyFans平台上提供付費色情內容，年薪可達200多萬英鎊（約新台幣7655萬元）。（圖／翻攝自IG／bonnielocketxox）

洛克特認為，因為未婚夫非常愛她，兩人在一起總是過得很開心，他也對這樣的家事安排感到很滿意，「他會高興地承認自己被我控制，但反過來說，我認為我也是如此，我確實很喜歡坐在他身後看著他（做家事），我覺得這樣很性感。」不過，洛克特也坦承，她喜歡當老大，在這段關係中由她說了算，而且這對大家來說也不是什麼秘密了。

►爆乳正妹慘被霸凌！「解放渾圓」正面回擊酸民 她1年海撈7600萬

►這市長恐坐牢100年 狂發前女友裸照「內文超羞辱」IP位址露餡慘了

►火辣人妻上健身房遭男「緊盯渾圓形狀」 她超直白1句回嗆！網讚爆

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast