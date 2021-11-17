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東森購物網「嘉義優鮮」旗艦館上線　翁章梁力推來「嘉」買農產

▲▼嘉義縣政府積極推廣嘉義縣農特產，努力打造嘉義優鮮品牌。今年再度與東森購物合作，舉辦規模盛大的記者會，縣長翁章梁更是化身主廚現場來上一段上菜秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲嘉義縣政府與東森購物網再度合作，在「嘉義優鮮」旗艦館推出多項在地優質農特產品，嘉義縣長翁章梁（中）17日特別北上舉行新商品上線啟動儀式。左起為：嘉義縣農業處長許彰敏、東森購物網執行長楊俊元、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文及嘉義縣農會總幹事黃貞瑜。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

由嘉義縣政府推薦、東森嚴選的「嘉義優鮮」，去年在東森購物網開館後，獲得消費者廣大迴響，今年雙方再度合作並擴大成立旗艦館，集結阿里山的高山茶、高山咖啡、嘉義極光哈密瓜等眾多在地優質農漁特產，累計共50家業者、超過580件商品上架，其中約200項為新商品，除了產地直送、價格公道。為推廣「嘉義優鮮」，嘉義縣長翁章梁化身行銷達人，17日特地北上舉行上線啟動儀式，看好東森旗下通路平台再為品牌打響名號，東森購物網也加碼祭出東森幣百百回饋，讓消費者買得盡興。

嘉義縣政府繼去年推廣「嘉義優鮮」水產品後，今年主打農特產品，像是阿里山高山茶、水上鄉的蓮藕粉、溪口鄉的紫蘆筍、竹崎鄉的椪柑等，現在只要上東森購物網「嘉義優鮮」旗艦館，就能輕鬆購買品嚐，而為了展現在地食材特色，在「嘉義優鮮」與東森購物網的行銷活動記者會，特別邀請國宴主廚劉邦傳設計9道家常料理，例如用嘉義極光哈密瓜與蜂蜜做成沙拉、鳳梨入菜做成醬肉捲，還有絲瓜煨煮文蛤和牡蠣以及融合茶葉烹煮的香雞腿，每一道可口味美，翁章梁也穿上印有嘉義優鮮LOGO的圍裙，帶來精彩開場上菜秀。

▲▼嘉義縣政府積極推廣嘉義縣農特產，努力打造嘉義優鮮品牌。今年再度與東森購物合作，舉辦規模盛大的記者會，縣長翁章梁更是化身主廚現場來上一段上菜秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼記者會上，特別邀請國宴主廚劉邦傳(上圖右1)設計9道家常料理，翁章梁則是壓軸端出嘉義極光哈密瓜，帶來精彩開場上菜秀。

▲▼嘉義縣政府積極推廣嘉義縣農特產，努力打造嘉義優鮮品牌。今年再度與東森購物合作，舉辦規模盛大的記者會，縣長翁章梁更是化身主廚現場來上一段上菜秀。（圖／記者湯興漢攝）

翁章梁表示，「嘉義優鮮」是嘉義縣農漁、畜牧等產品的共同品牌，品牌識別 LOGO 找來知名設計師聶永真操刀，以18條青翠的綠線代表「田埂」，象徵農作的基線、施培、育成及韌性，也代表嘉義縣的18個鄉鎮市，綠線尾端微微揚起意指成長、茁壯，「嘉義優鮮」未來將是嘉義縣所有農產品的共同保證，有品牌就有責任，縣府與廠商業者一定共同遵守所有生產者該有的道德，把最好的東西給消費者。

疫情爆發後衝擊零售業，讓許多廠商意識到網路銷售的重要性，嘉義縣在農業上積極轉型，透過「嘉義優鮮」品牌創造價值與利潤，如嘉義極光哈密瓜，也開創多元農產品行銷通路，翁章梁過去就七度親自上東森購物《東森農場》LIVE節目促銷，藉由東森旗下電商平台及電視購物推廣，讓嘉義優質農產品可以行銷全國，他感謝提到，「嘉義縣政府與東森購物、東森購物網一直持續合作，最主要是因為效果不錯，不僅可以接觸到非常多消費者，還能建立起互動，也希望東森購物平台能夠把『嘉義優鮮』品牌推向全國，讓全台民眾都認識嘉義所生產的產品，這是我們最大的期待。」

除了推薦好產品，翁章梁也歡迎大家到嘉義縣旅遊觀光消費，只要在嘉義縣店家消費，就可以參加「嘉義縣振興券加碼方案」，累積滿500元，就有機會抽到500萬元的輕豪宅還有敞篷遊艇，買得越多、得獎機會越高。

▲▼嘉義縣政府積極推廣嘉義縣農特產，努力打造嘉義優鮮品牌。今年再度與東森購物合作，舉辦規模盛大的記者會，縣長翁章梁更是化身主廚現場來上一段上菜秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼現在上東森購物網「嘉義優鮮」旗艦館，可以買到嘉義在地農特產品之外，還有加碼活動回饋消費者。

▲▼嘉義縣政府積極推廣嘉義縣農特產，努力打造嘉義優鮮品牌。今年再度與東森購物合作，舉辦規模盛大的記者會，縣長翁章梁更是化身主廚現場來上一段上菜秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼嘉義縣政府積極推廣嘉義縣農特產，努力打造嘉義優鮮品牌。今年再度與東森購物合作，舉辦規模盛大的記者會，縣長翁章梁更是化身主廚現場來上一段上菜秀。（圖／記者湯興漢攝）

為慶祝東森購物網「嘉義優鮮」旗艦館上線，特別祭出加碼活動回饋消費者，東森購物網執行長楊俊元說，11/5～11/25期間，凡是購買專區商品，消費不限金額，只要下單並登記就能抽Switch Lite、Apple AirPods等好禮，12/3～12/23還有第二波回饋，消費滿1,500元現折100元；此外，即日起至11/22，東森幣限時百百回饋，買500送500、買1,000送1,000，拿到東森幣還可參加抽獎，11月總共抽11台iphone 13，今年因各方面因素加乘，又和「嘉義優鮮」合作，預期效益會比去年成長至少50%以上。

▲▼嘉義縣政府積極推廣嘉義縣農特產，努力打造嘉義優鮮品牌。今年再度與東森購物合作，舉辦規模盛大的記者會，縣長翁章梁更是化身主廚現場來上一段上菜秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲立委陳明文到場為東森購物網「嘉義優鮮」旗艦館上線站台。

對於嘉義縣政府與東森購物網再度攜手，立委陳明文也到場站台並提到，嘉義縣18個鄉鎮市都有各具特色的優質農、漁特產品，縣府將其集合起來並打造「嘉義優鮮」品牌後，去年透過東森購物平台推廣，成功打響品牌名號，今年再次與東森購物合作，對於消費者來說，最大便利性就是不用特地跑到嘉義上山下海，只要上網，就能用便宜價格買到最好的農特產品。

立委蔡易餘則指出，經過這2年辛苦耕耘，「嘉義優鮮」已經讓很多人朗朗上口，現在只要一提到「嘉義優鮮」四個字，就知道是來自嘉義的農特產品，而經營品牌很辛苦，但透過「嘉義優鮮」的整體行銷，對整個農產品推銷以及青農、農漁民的收入，相信會帶來很大幫助。

看過來►「嘉義優鮮」旗艦館更多在地優質農特產品在這裡

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