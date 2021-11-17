4500年前「遺落神廟」藏在另一座底下　考古家隔百年驚覺錯了！

▲考古學家最新發現一座4500年前的太陽神廟。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

考古學家1898年在埃及開羅挖到一座太陽神廟，當時底下還有一些泥磚，以為是同一個建築，但在最近一次探勘中發現，兩個是完全不同的神廟，建設時間甚至比原先出土的更早，也找到了好幾個啤酒罐，裡面裝滿宗教儀式專用的泥土，目前仍在近一步挖掘，希望找出是哪個國王建造的。

根據《CNN》報導，考古團隊當時在開羅以南約12英里（約19公里）的阿布古拉布，挖出紐塞拉（Nyuserra）的太陽神廟，距今約有4500年的歷史。紐塞拉是古埃及第五王朝的第六位法老，公元前2400年至2370年間統治埃及。

波蘭科學院助理教授努佐洛（Massimiliano Nuzzolo）表示，19世紀的考古者挖到紐塞拉神廟下方的部分泥磚，以為是同一個建築，但是最近深入研究後得知，根本不是這樣，「這是一座完全不同的建築，建在紐塞拉之前」。

他們在新神廟裡還發現，印有國王名字的印章，曾被用做瓶塞，以及兩根石灰柱的底部，分別是入口門框和門檻的一部分，還有數十個啤酒陶罐，「有些罐子裡裝滿了儀式泥，僅用於特定的宗教儀式，而這些陶器的歷史可以追溯到公元前25世紀中葉，比紐塞拉早一兩代」。

努佐洛指出，兩個神廟的建築設計非常相似，但紐塞拉的神廟是石製，體積更大，而最新發現的神廟則是使用泥磚，「規模令人印象深刻」，但研判是紐塞拉為了建自己的神殿，而摧毀原有的，只是殘骸留在原地。

努佐洛進一步表示，根據歷史資料顯示，法老王一共建了6座太陽神廟，目前只出土了2座，全部都是圍繞阿布古拉布所建造，如果新發現的神廟確定是第3座，將成為50年來最重要的發現，因此考古團隊持續在現場挖掘，並嘗試找出由哪位國王建成，而研究陶器也能更了解當時的生活方式。