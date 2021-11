考古新發現　4500年歷史神廟藏於19世紀出土文物下

▲考古學家發現一座擁有4500年歷史的神廟,竟藏於出土的古埃及神廟底下。(示意圖/達志示意圖)

實習記者黃靜芸/綜合報導

考古學家於19世紀末時在埃及開羅發現了一座太陽神廟,還在其底下挖掘出一些遺址,起初以為是這座神廟的一部分,但近日有了新的發現,這些遺址泥磚中,有數十個裝滿泥土的啤酒罐,這些泥土僅用於特定的宗教儀式,因此懷疑底下其實還有另一座神廟。

據《CNN》報導,考古團隊在位於開羅以南約12英里(約19.13公里)的阿布戈拉布地區另一座寺廟下發現被埋葬的遺骸,最初的建築完全由泥磚製成,這座建築就是紐塞拉(Nyuserra)的太陽神廟(sun temple),他是古埃及第五王朝第6名法老,曾在公元前2400年到2370年間統治古埃及,這座神廟至今已擁有四千多年的歷史。

