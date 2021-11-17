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這市長恐坐牢100年　狂發前女友裸照「內文超羞辱」IP位址露餡慘了

▲▼美國一名男性市長散布前女友裸照，恐將面臨最高100年刑期。（圖／翻攝自Andrew Bradshaw臉書）

▲美國一名男性市長散布前女友裸照，恐將面臨最高100年刑期。（圖／翻攝自Andrew Bradshaw臉書）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國馬里蘭州劍橋市的32歲市長布拉德肖（Andrew Bradshaw）於1月上任，是當地史上最年輕市長，然而，他15日遭警方逮捕並在多徹斯特郡巡迴法庭出庭，原因是他在網路上發布了數十張前女友的裸照，文字內容相當露骨，因而被指控50項散播報復性色情內容的罪行，最高將面臨100年的刑期。

綜合英國《鏡報》、美國CBS報導，馬里蘭州32歲共和黨市長布拉德肖今年4到5月間在Reddit上創建了多個帳號，在「羞辱言論」、「污辱這隻豬」、「貶低性圖文」、「蕩婦」、「需要蕩婦」等項目分類（subreddits）發布了幾十則文章，內容全都是同一名年約26歲女子的私密裸照，文章的多數標題都帶有性方面的貶低與羞辱，部分文字可能洩漏被害人身分的資訊，或有明顯種族歧視意味。

法律文件指出，受害女子與布拉德肖有過一段戀情，這些裸照只有在兩人交往時傳給布拉德肖一人，且女子並未同意他散布照片，是直到她無意間自行在網路上看見這些文章才趕緊報案，警方根據上傳IP位址進行調查，發現上傳地點是當地市長的一處房產，才揭露了這起醜聞。

報導指出，布拉德肖面臨散播報復性色情內容的指控，如果罪名成立，每項指控最高可判處2年監禁與5000美元的罰金，但由於他目前合計有多達50項指控加諸於身，這意味著布拉德肖最高恐面臨100年的刑期與25萬美元（約新台幣700萬元）罰金。布拉德肖出庭後已獲釋，但依法庭規定，他不得與被害人聯繫。

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