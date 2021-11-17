1800億這樣用！世糧署公開「飢荒援助計劃」　再點名馬斯克快捐錢

▲比斯利在推特上公開WFP的飢荒援助計劃，作為對馬斯克待回應。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）日前許諾，若聯合國世界糧食計畫署（WFP）明確交代如何使用善款，就會「立刻賣掉特斯拉（Tesla）股票捐錢」。WFP署長比斯利（David Beasley）16日在推特作出回應，公開了WFP的飢荒援助計劃，向馬斯克與世人募款66億美元（約新台幣1837億元）。

綜合外媒報導，比斯利曾在10月下旬公開喊話，只要全球首富馬斯克（Elon Musk）捐出總資產的2%，也就是60億美元（約新台幣1700億元），就能幫助解決全球飢荒。不料馬斯克卻立刻回嗆，只要WFP清楚交代如何使用這筆錢，他就會立刻賣掉特斯拉股票捐錢。

This hunger crisis is urgent, unprecedented, AND avoidable. @elonmusk, you asked for a clear plan & open books. Here it is! We're ready to talk with you - and anyone else - who is serious about saving lives. The ask is $6.6B to avert famine in 2022: https://t.co/eJLmfcMVqE — David Beasley (@WFPChief) November 15, 2021

比斯利16日在推特發文指出，「在新冠肺炎、衝突、氣候衝擊以及現在不斷上升的供應鏈成本的影響下，全球有4500萬人的性命受到威脅。如果你不幫助這些人獲得溫飽，就會助長衝突、社會不穩定和大規模移民等問題。雖然這場飢荒緊急且史無前例，但它可以被避免。」

比斯利還特別標註馬斯克表示，「@elonmusk，你要的企劃書在這裡！我們已經準備好和你，還有其他想要拯救性命的人對話，以避免即將在2022年到來的飢荒。我們需要66億美元。」文中，比斯利也附上了WFP的飢荒援助計劃，向世人展示他們將如何運用66億美元的募款，好讓來自43個國家的4200萬人免於飢餓。

WFP將把其中的35億美元（約新台幣974億元）用於購買糧食和運輸上，20億美元（約新台幣556億元）用於購買發放給饑民的現金和食品券，7億美元（約新台幣195億元）用於特定國家的倉庫等建設，另外4億美元（約新台幣111億元）則用於全球範圍內的業務管理和行政工作。儘管比斯利承認，上述資金無法解決全球飢荒問題，但這些資金在某種程度上可以拯救數百萬條人命。

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