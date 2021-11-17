剛起飛就墜機！父女受困偏僻森林　「靠iPad這功能」奇蹟獲救

▲一對父女墜機後受困偏僻森林，最後靠著iPad獲救。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

美國賓州發生奇蹟事件，一名58歲飛行員駕駛「塞斯納150型單引擎小飛機」（Cessna 150），載著13歲女兒起飛，出發不久後，卻突然快速下降墜毀，從雷達上消失。搜救團隊表示，多虧小女孩透過iPad發送座標信號，他們才能找到確切位置，及時救出受困偏僻森林的父女倆。

CNN、NBC報導，賓州警方14日晚間8時30分接獲墜機通報，當時機場附近一片黑暗，而且正在下雪，氣溫僅約3°C，周邊樹林更是非常潮濕寒冷，他們迅速與美國空軍救援協調中心（USRCCs）展開搜索，但卻一無所獲，直到聯繫家屬後，才露出一絲曙光。

搜救隊隊長塞拉芬（James Serafin）解釋，他們透過飛行員的手機號碼進行定位、縮小範圍，並且獲知「女兒帶著一台iPad，而某些型號的iPad能夠發送信號，一旦獲得座標，我們就能知道倖存者的位置。」

<br>

15日凌晨2時，父女倆在機場東南方7英里（約11公里）的森林裡被尋獲，他們身受輕傷，逼近失溫狀態，緊緊依偎在一起取暖，緊急送醫後住院治療。

塞拉芬坦言，墜機意外很少有人倖存，「尤其在他們墜機的地區，那裡的樹林非常茂密。他們必須穿過樹木和其他東西，這絕對是一個奇蹟。」本次失事沒有造成人員傷亡，而美國聯邦航空總署（FAA）已經展開調查，初步報告預計1周內公布。

網紅夫妻墜機亡！生前最後影片「高空俯瞰」小島美景 2天後竟遇劫

273死空難地點 驚見「幽靈飛機」劃過！Google地圖上半截不見了

網紅殺妻！用「iPad竊聽」老婆和男子嘻笑聊天 連開4槍斃了2人

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google