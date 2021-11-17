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6歲女童染多種性病　竟是媽媽害的！2男認了性侵「最重關到死」

▲▼27歲男子喬治（Demarcus George）及33歲男子沃特斯（Mario Waters）性侵未成年者 。（圖／US Marshal`s Service）

▲ 二名男子承認性侵未成年女童，圖為喬治 。（圖／US Marshal`s Service）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿肯色州傳出一起離譜事件，二名男子對6歲女童犯下性侵及性交易，導致女童感染不只一種性傳染病（STD），直到女童被送醫，他們的犯行才曝光，且女童的母親竟也涉入這起案件。

綜合《每日星報》、《紐約郵報》報導，來自阿肯色州的27歲男子喬治（Demarcus George）及33歲男子沃特斯（Mario Waters）已經承認性侵未成年者，且共同犯下性交易，最重可判終身監禁，即將出席量刑聽證會。

法庭文件顯示，女童2018年在阿肯色州兒童醫院被發現患有性傳染病。醫師認為，她感染不只一種性病，代表嫌犯可能不只一人。聯邦調查局（FBI）探員介入調查，她才坦承遭二名男子性侵。調查人員循線逮到喬治及沃特斯，並取得二人的血液及尿液樣本，檢驗結果證明，他們患有不同的性傳染病。

案發地點在一間酒店房間裡，二張床以簾子隔開。女童並不知道酒店的名字，調查人員根據她描述的景象，找到這家酒店並調閱交易紀錄，發現是女童的母親刷卡下訂這間房間，她因此喪失監護權。

喬治及沃特斯原定15日起受審，但二人認罪後，這名女童便不需出庭作證。檢察官羅斯（Jonathan D. Ross）指出，女童遭受難以啟齒的罪行，顯示由執法人員調查並制止這些可怕行為有多麼重要，「有罪答辯（guilty plea）將使年輕的受害者不必上證人席，回想他的經歷，我們的執法夥伴每天都致力於保護兒童不受這種虐待。」

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