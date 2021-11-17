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女大生約砲高帥壯男遇害　生日前一天「身體被折半」藏屍行李箱

記者李振慧／綜合報導

英國21歲女大生米蘭(Grace Millane)透過約會軟體Tinder結識28歲男子肯普森(Jesse Kempson)，還特別飛去紐西蘭和對方見面，沒想到卻在生日前一天慘遭殺害，屍體被折半塞入行李箱中，對方還在犯案同一天又與別的女子繼續約會。

這起命案發生在2018年12月2日晚間，米蘭特別在生日前飛到紐西蘭奧克蘭市(Auckland)與男網友見面，本以為會是浪漫戀情的開始卻遭逢不測。米蘭失蹤後家人擔心她的安危報警，警方對肯普森進行偵訊時，他辯稱和米蘭在餐廳碰面後就各自離開，然而監視器拍到2人一起回家。

警方表示，肯普森辯稱2人大玩窒息式性愛，米蘭曾要求他勒住脖子，後來他就睡著什麼都不記得了，然而驗屍顯示米蘭是遭人活活勒死，且時間長達7至10分鐘，「那不只是粗暴的性行為，而是謀殺」，監視器畫面也拍到肯普森特地去買行李箱和清潔用品要處理屍體的畫面。

肯普森最終坦承殺人，他將米蘭殺害後獨自看了幾小時色情影片，還對屍體拍照，後來便去赴另一場約會，約會完才用行李箱將屍體帶到森林掩埋，因殺人罪被判入獄17年。

本案近來因為被拍成紀錄片再度引發世人關注，肯普森女室友梅森(Millie Mason)接受電視訪問表示，她在案發前曾短暫與坎普森居住，當時便注意到對方有暴力傾向，因為害怕對方晚上曾帶刀入睡，而當她得知命案消息時，「覺得很震驚，但又好像沒那麼震驚，因為我腦中一直有個聲音說，我的直覺沒錯，他的確是個問題人物」。

▼監視器拍到肯普森帶著行李箱準備棄屍。（圖／翻攝自YouTube）

女大生Tinder約會高帥壯男　生日前一天「身體被折半」藏屍行李箱。（圖／翻攝自YouTube）

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