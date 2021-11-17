潛水遇恐怖大白鯊！男目睹好友「5秒被斷頭」　海水瞬間一片血紅

Horrifying story of diver whose head was torn clean off by great white shark https://t.co/Bx9w32oPPg — The Sun (@TheSun_NI) November 16, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國加州50歲男子弗萊(Randall Fry)和朋友齊默爾曼(Cliff Zimmermann)一同潛水時，海中突然衝出一隻大白鯊，瞬間就往喉嚨攻擊扯下他的頭，海面瞬間被染成紅色，恐怖畫面全被齊默爾曼目睹。

英國《太陽報》報導，這起不幸事件發生在2004年8月15日下午，弗萊當天在Kibesillah Rock海灣潛水尋找鮑魚時慘遭鯊魚咬死。齊默爾曼表示，「我當時聽到一聲巨響，就像是一艘巨大潛艇行駛過的聲音，結果居然是一條巨大鯊魚，我只看到牠的背鰭，無法得知是什麼種類，只知道牠很大」。

齊默爾曼當時距離弗萊不到1公尺，不到5秒的時間就發現對方遇害，他表示，「我看到海水上都是血，就知道佛萊出事，這個怪物來得如此之快，發生與結束也非常快速，這是我這一生目睹過最可怕的事情，死得人有可能是我，太可怕了」。

弗萊死後遺體雖然很快就被人發現，然而他被咬下的頭直到3周後，9月8日才被一名海灘拾荒者找到。齊默爾曼回憶，弗萊似乎早有預感自己有天會死在鯊魚口中，「他時常說，『我認為總有一天鯊魚會抓到我』，因為潛水者其實很容易遇到鯊魚」，沒想到好友預言真的成真，令他十分感慨。

▼男目睹好友的頭被大白鯊一口扯下。（圖／示意圖／達志影像）