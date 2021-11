看拜登親口說「不鼓勵獨立」　對台立場頻頻口誤！幕僚狂善後

▲美國總統拜登對台立場說詞反覆。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統拜登結束和中國大陸國家主席習近平的視訊峰會後,白宮在聲明中提及,美方支持台灣關係法保證的一中政策,但拜登會後向媒體表示,「它是獨立的,由它自己做決定」,讓外界認為美方改變立場。而拜登稍晚又澄清,並未改變美國對台政策,「我們不鼓勵獨立,我們鼓勵他們完全按照《台灣法》要求的行事。」讓各界對拜登的反覆說詞感到一頭霧水。

根據《國會山報》報導,拜登(Joe Biden)近來在台灣議題上說詞反覆,除了讓白宮頻頻出面澄清外,各界也被弄得一頭霧水。白宮首先在會後的摘要中指出,美國仍致力於基於台灣關係法、美中三個聯合公報及對台六項保證的「一中政策」,美國強烈反對片面改變現狀或破壞海峽兩岸的和平與穩定的行為。

#JoeBiden Commenting His Support For #Taiwan Act and #Independence . The #HunterBiden Art Sales Continue. #Biden Did Not Discuss The Origins Of #Covid_19 With #China 's #XiJinping on Yesterday's Call. pic.twitter.com/cZtEsoD30z

▲拜登被問及會談是否在台灣議題有進展時表示,「它是獨立的,由它自己做決定。」



接著拜登在前往新罕布什爾州(New Hampshire)前被問及會談是否在台灣議題有進展時表示,「我們非常明確表達支持台灣法案(應是指台灣關係法),就是這樣。它是獨立的,由它自己做決定。」讓外界懷疑,美方是否又改變對台立場。

結果記者稍晚追問拜登「台灣接下來會發生什麼事?」、「能否澄清稍早提到的『它是獨立』的」時,他又表示,美國並未改變對台政策,也不會改變,「我們不鼓勵獨立,但鼓勵他們完全按照台灣關係法的要求去做。這是我們正在做的,讓他們自己決定。」

Reporter: "What happens next on Taiwan?"



President Biden: “Nothing happens, we’re not going to change our policy at all. […] They have to decide, they Taiwan, not us. And we are not encouraging independence. We’re encouraging that they do exactly what the Taiwan Act requires.” pic.twitter.com/e5fp0W0xVA