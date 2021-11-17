看拜登親口說「不鼓勵獨立」　對台立場頻頻口誤！幕僚狂善後

▲美國總統拜登對台立場說詞反覆。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登結束和中國大陸國家主席習近平的視訊峰會後，白宮在聲明中提及，美方支持台灣關係法保證的一中政策，但拜登會後向媒體表示，「它是獨立的，由它自己做決定」，讓外界認為美方改變立場。而拜登稍晚又澄清，並未改變美國對台政策，「我們不鼓勵獨立，我們鼓勵他們完全按照《台灣法》要求的行事。」讓各界對拜登的反覆說詞感到一頭霧水。

根據《國會山報》報導，拜登（Joe Biden）近來在台灣議題上說詞反覆，除了讓白宮頻頻出面澄清外，各界也被弄得一頭霧水。白宮首先在會後的摘要中指出，美國仍致力於基於台灣關係法、美中三個聯合公報及對台六項保證的「一中政策」，美國強烈反對片面改變現狀或破壞海峽兩岸的和平與穩定的行為。

▲拜登被問及會談是否在台灣議題有進展時表示，「它是獨立的，由它自己做決定。」



接著拜登在前往新罕布什爾州（New Hampshire）前被問及會談是否在台灣議題有進展時表示，「我們非常明確表達支持台灣法案（應是指台灣關係法），就是這樣。它是獨立的，由它自己做決定。」讓外界懷疑，美方是否又改變對台立場。

結果記者稍晚追問拜登「台灣接下來會發生什麼事？」、「能否澄清稍早提到的『它是獨立』的」時，他又表示，美國並未改變對台政策，也不會改變，「我們不鼓勵獨立，但鼓勵他們完全按照台灣關係法的要求去做。這是我們正在做的，讓他們自己決定。」

Reporter: "What happens next on Taiwan?"



President Biden: “Nothing happens, we’re not going to change our policy at all. […] They have to decide, they Taiwan, not us. And we are not encouraging independence. We’re encouraging that they do exactly what the Taiwan Act requires.” pic.twitter.com/e5fp0W0xVA — The Hill (@thehill) November 17, 2021

▲拜登澄清，並未改變美國對台政策，不鼓勵獨立。



事實上，這並非拜登第一次在台灣問題上口誤，他10月參加CNN節目時，被問及若台灣遭到中國攻擊是否會捍衛台灣時，他明確表示，「會，我們對此有承諾。」結果隔天國務院立刻重申，美國政策未變，拜登致力遵循台灣關係法，美方會持續協助台灣自我防衛。

今年8月美國從阿富汗撤軍，拜登接受美國廣播公司（ABC）專訪時也脫口表示，要是任何人入侵或對北約盟國有任何行動，美國將作出回應，「對日本、南韓，還有台灣也是一樣。」國務院發言人普萊斯（Ned Price）則澄清，美國沒有升級對台支持的計劃，會持續支持以符合台灣人民心願與最大利益的方式，和平解決兩岸關係。

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