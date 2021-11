加拿大洪水毀鐵路港口貨運全斷！泥流沖走數輛車　直升機出動救援

▲加拿大卑詩省洪水造成嚴重災情。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

加拿大卑詩省(British Columbia)因連日暴雨引發嚴重洪水,多處出現土石流災情,通往加拿大最大港口溫哥華港的鐵路交通全面中斷,影響到農作物運輸,就連天然氣管、輸油管也被迫暫時關閉,碳酸鉀的出口也必須另尋道路。

根據《路透社》報導,位於太平洋沿岸的卑詩省連續兩日的暴雨引發洪水,導致加拿大兩間最大的鐵路公司「加拿大太平洋鐵路」(CNR.TO)與「加拿大國家鐵路」(CNR.TO)的部分交鐵道關閉,溫哥華港發言人波利克羅尼斯(Matti Polychronis)表示,「由於卑詩省的水災,所有進出溫哥華港的鐵路都暫停營運。」

▲政府出動直升機救援受困民眾。(圖/路透)



溫哥華港每天運送價值約4.4億美元(約台幣123億元)的貨物,包含汽車與日常用品。加拿大也是全世界最大的糧食出口國之一,現在正是火車運糧的繁忙時期,洪水也阻斷了小麥和油菜籽的運送,但穀物行業人士透露,今年加拿大遭逢乾旱,造成農作物產量大幅減少,鐵路就送中斷幾天,應該不會受到太大影響。

A look at the #Coquihalla in the #BChwy5 Portia area. Crews are on site and engineers are assessing the risk and impact. Safety is our top priority.

Check @DriveBC for updates. pic.twitter.com/TjdHtkLEuP