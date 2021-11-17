加拿大洪水毀鐵路港口貨運全斷！泥流沖走數輛車　直升機出動救援

▲加拿大卑詩省洪水造成嚴重災情。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大卑詩省（British Columbia）因連日暴雨引發嚴重洪水，多處出現土石流災情，通往加拿大最大港口溫哥華港的鐵路交通全面中斷，影響到農作物運輸，就連天然氣管、輸油管也被迫暫時關閉，碳酸鉀的出口也必須另尋道路。

根據《路透社》報導，位於太平洋沿岸的卑詩省連續兩日的暴雨引發洪水，導致加拿大兩間最大的鐵路公司「加拿大太平洋鐵路」（CNR.TO）與「加拿大國家鐵路」（CNR.TO）的部分交鐵道關閉，溫哥華港發言人波利克羅尼斯（Matti Polychronis）表示，「由於卑詩省的水災，所有進出溫哥華港的鐵路都暫停營運。」

▲政府出動直升機救援受困民眾。（圖／路透）



溫哥華港每天運送價值約4.4億美元（約台幣123億元）的貨物，包含汽車與日常用品。加拿大也是全世界最大的糧食出口國之一，現在正是火車運糧的繁忙時期，洪水也阻斷了小麥和油菜籽的運送，但穀物行業人士透露，今年加拿大遭逢乾旱，造成農作物產量大幅減少，鐵路就送中斷幾天，應該不會受到太大影響。

A look at the #Coquihalla in the #BChwy5 Portia area. Crews are on site and engineers are assessing the risk and impact. Safety is our top priority.

Check @DriveBC for updates. pic.twitter.com/TjdHtkLEuP — BC Transportation (@TranBC) November 14, 2021

洪水也影響到天然氣和石油管線，油管公司安橋（Enbridge）預防性關閉部分天然氣管，每日運輸量高達30萬桶原油的跨山輸油管（Trans Mountain pipeline）也暫停運作。加拿大金屬及採礦公司泰克資源（Teck Resources Ltd.）證實洪水擾亂了運輸工作，鉀肥出口公司Canpotex Limitedｕ也說，目前正在尋找替代的出口管道。

溫哥華東北160公里處的99號高速公路上，洪水造成的泥流沖走了數輛汽車，目前已知有1人死亡，其餘失蹤者仍待救難隊搜尋。緊鄰卑詩省的美國華盛頓州也傳出豪雨災情，迫使若干居民撤離家園避難，至少有15萬戶人家停電。

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