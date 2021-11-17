　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加拿大洪水毀鐵路港口貨運全斷！泥流沖走數輛車　直升機出動救援

▲▼加拿大卑詩省洪水造成嚴重災情。（圖／路透）

▲加拿大卑詩省洪水造成嚴重災情。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

加拿大卑詩省（British Columbia）因連日暴雨引發嚴重洪水，多處出現土石流災情，通往加拿大最大港口溫哥華港的鐵路交通全面中斷，影響到農作物運輸，就連天然氣管、輸油管也被迫暫時關閉，碳酸鉀的出口也必須另尋道路。

根據《路透社》報導，位於太平洋沿岸的卑詩省連續兩日的暴雨引發洪水，導致加拿大兩間最大的鐵路公司「加拿大太平洋鐵路」（CNR.TO）與「加拿大國家鐵路」（CNR.TO）的部分交鐵道關閉，溫哥華港發言人波利克羅尼斯（Matti Polychronis）表示，「由於卑詩省的水災，所有進出溫哥華港的鐵路都暫停營運。」

▲▼加拿大卑詩省洪水造成嚴重災情。（圖／路透）

▲政府出動直升機救援受困民眾。（圖／路透）

溫哥華港每天運送價值約4.4億美元（約台幣123億元）的貨物，包含汽車與日常用品。加拿大也是全世界最大的糧食出口國之一，現在正是火車運糧的繁忙時期，洪水也阻斷了小麥和油菜籽的運送，但穀物行業人士透露，今年加拿大遭逢乾旱，造成農作物產量大幅減少，鐵路就送中斷幾天，應該不會受到太大影響。

洪水也影響到天然氣和石油管線，油管公司安橋（Enbridge）預防性關閉部分天然氣管，每日運輸量高達30萬桶原油的跨山輸油管（Trans Mountain pipeline）也暫停運作。加拿大金屬及採礦公司泰克資源（Teck Resources Ltd.）證實洪水擾亂了運輸工作，鉀肥出口公司Canpotex Limitedｕ也說，目前正在尋找替代的出口管道。

溫哥華東北160公里處的99號高速公路上，洪水造成的泥流沖走了數輛汽車，目前已知有1人死亡，其餘失蹤者仍待救難隊搜尋。緊鄰卑詩省的美國華盛頓州也傳出豪雨災情，迫使若干居民撤離家園避難，至少有15萬戶人家停電。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►什麼！愛馬仕打折了

ET快訊
男神變小王！　偷吃人妻粉絲「初見面就上床」
全國750萬學生個資全被偷　教育部回應了
辣椒水反制棍棒哥！網曝「1舉動」騎士也慘了：防衛過當
許藍方不倫戀遭求償300萬「調解破局」　首度開庭
限6小時混打登記！　已預約第14輪能改？指揮中心給答案
貴婦7萬大衣退貨大鬧　業者發聲明反擊！還原事發經過
身分證優惠又來了！這3碼中2碼吃到飽　火鍋直接1折
張家瑋脫衣偽裸體！　撩人姿勢太犯規

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

恐怖榮譽殺人！24歲女遭鬼父性侵活活勒死　哥哥在一旁把風

女師「外遇15歲女學生」車內激戰！綠帽尪氣炸報警　驚曝畸戀

參加婚禮竟成半裸女屍！她疑遭「多男性侵」廁所斷氣　警察涉案

紐約經典「時報廣場跨年」確定回歸！　憑接種證明就可入場狂歡

日本老三寶「踩錯油門」！超市前撞飛3人　1人出門買菜慘死

12年來第1人！南韓警察廳長登上竹島　日本政府嚴正抗議

考古新發現　4500年歷史神廟藏於19世紀出土文物下

爆乳女模「不做家事只做愛」　未婚夫面前震動抖奶！用身體換輕鬆

拉美藝術之最！傳奇女畫家芙烈達卡蘿自畫像拍賣　9.7億天價成交

日本最快「明年2月」開放5至11歲接種疫苗！輝瑞已提出申請

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

恐怖榮譽殺人！24歲女遭鬼父性侵活活勒死　哥哥在一旁把風

女師「外遇15歲女學生」車內激戰！綠帽尪氣炸報警　驚曝畸戀

參加婚禮竟成半裸女屍！她疑遭「多男性侵」廁所斷氣　警察涉案

紐約經典「時報廣場跨年」確定回歸！　憑接種證明就可入場狂歡

日本老三寶「踩錯油門」！超市前撞飛3人　1人出門買菜慘死

12年來第1人！南韓警察廳長登上竹島　日本政府嚴正抗議

考古新發現　4500年歷史神廟藏於19世紀出土文物下

爆乳女模「不做家事只做愛」　未婚夫面前震動抖奶！用身體換輕鬆

拉美藝術之最！傳奇女畫家芙烈達卡蘿自畫像拍賣　9.7億天價成交

日本最快「明年2月」開放5至11歲接種疫苗！輝瑞已提出申請

中和金玉堂熄燈大逆轉　公告感謝「房東佛心續租」有隱情

火辣訓導主任駕到！曾莞婷羞摸小鮮肉腹肌　霸氣不婚沒在怕

美提台灣關係法及6項保證挺台　陸外交部：非法無效　

稱掃黑行動讓博弈業者聞風喪膽　羅智強：證明盧秀燕說到做到

酒店復業紅牌小姐少兩成　4小時一萬更好轉紛紛轉行飯局妹　

Deep Fake謎片釀女性恐慌　法務部提修法最重可判刑7年

好釋農遊行銷方案暨加工成品發表　全民與企業力挺台東鳳梨釋迦

恐怖榮譽殺人！24歲女遭鬼父性侵活活勒死　哥哥在一旁把風

女師「外遇15歲女學生」車內激戰！綠帽尪氣炸報警　驚曝畸戀

雲林縣府五倍券回饋活動　今將20 萬張發票捐出助弱勢

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

國際熱門新聞

女大生撞見母弟亂倫　當晚慘遭性侵

豪乳翹臀「真人娜美」側身鑽縫辣爆

熱吻鬍子男　她下巴潰爛一大片

賣血集團徵青年打工！5人血被抽乾慘死

棕熊闖進小7　店員慘叫40秒影片曝

樂透工程師自肥撈6.8億獎金判25年　反告法院自稱無辜

健身男緊盯人妻「渾圓形狀」被嗆1句話秒認了

厄瓜多總統：黑手黨在血洗奪權

拜習會後　華郵：美將宣布抵制北京冬奧

女中士爆偷窺男同袍　辯：想確認有沒好好洗澡

每6小時失憶一次　他每天重新愛上她

快訊／白宮：拜登支持基於台灣關係法的「一中政策」

輝瑞允許生產「新冠口服學名藥」供95國　中國被排除

婚姻是否長久「婚禮3跡象」洩端倪

更多熱門

相關新聞

加拿大48人爆「神祕腦疾」已奪8命

加拿大48人爆「神祕腦疾」已奪8命

加拿大爆發一種神秘的腦部疾病，導致患者遭受不明原因疼痛、痙攣，甚至出現幻覺、肌肉萎縮及認知能力下降，已知個案至少48起，其中8人死亡。但官員警告，實際上病例已經破百。科學家至今未能找出病因，引發衛生官員及專家間的激烈爭論。

印度南部及斯里蘭卡暴雨成災　已知至少41死

印度南部及斯里蘭卡暴雨成災　已知至少41死

低頭滑手機被舔2次　她一抬頭嚇僵

低頭滑手機被舔2次　她一抬頭嚇僵

遇洪水滅園1861名遊客不退票力挺 景區重啟送「10年免門票」VIP

遇洪水滅園1861名遊客不退票力挺 景區重啟送「10年免門票」VIP

一斤菠菜抵兩斤豬肉！ 陸綠葉蔬菜瘋漲數倍...背後原因曝光

一斤菠菜抵兩斤豬肉！ 陸綠葉蔬菜瘋漲數倍...背後原因曝光

關鍵字：

加拿大卑詩省洪水溫哥華港水災

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

快訊／徐若瑄大量出血緊急入院

《魷魚遊戲》慘輸！Netflix「冠軍韓劇出爐」

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

連千毅出庭求饒「真實月收入曝光」臉超腫

連千毅出庭哭窮　自曝經濟小康要養2小孩

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

World Gym南京店突暫停營業　羅一鈞：應跟社區確診個案有關

連千毅「被揭真實月收入」首發聲！

棍棒哥遭辣椒騎士逆襲後更慘　警開罰秒噴26400元

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面