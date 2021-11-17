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受虐少女淪「寄養爸」洩慾工具！家暴獲安置　反遭性虐蹂躪

▲桃園市林姓男子去年4月間與認識未久的12歲少女在其住處偷嘗禁果，隔月再度發生性行為，事後遭婦幼隊查獲報請偵辦。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲少女住進寄養家庭後，反而遭監護人誘姦。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者王佩翊／編譯

日本長野縣一名男子利用寄養父親身分，誘姦住進自己家的未成年寄養少女，因此遭判5年6個月定讞。該名男子擔任寄養爸爸已經6年，他2017年開始接收受虐兒童，怎知卻利用寄養爸爸的身分，對受虐少女伸出魔爪。根據調查，除了少女外，該名男子也涉嫌對多名兒童施虐。

根據《讀賣新聞》報導，該名50多歲男子2015年正式被認定為「養育寄養人」，取得可以將部分無法與家人同住的兒童接到家中照顧的資格，並在2017年正式成為「專門寄養人」，開始接收因為受到虐待等需要專門照顧的兒童。

根據長野地方法院的判決內容，該名男子卻利用寄養少女的脆弱心靈與自己作為養育者的身分，在2020年11月中到11月底期間，在家中脅迫未成年少女發生性行為。該名少女雖然把男子當作父親看待，但是因為擔憂會再度無家可歸，因此只能被迫與寄養爸爸發生關係。

該名少女事後每日深陷害怕懷孕的不安以及肉體與精神的折磨，然而被告辯護律師卻主張，被告並未脅迫、施暴或是誘惑，兩人只是合意性交，要求緩刑。對此，法官則認為，「很難認定是在少女的同意下發生的性行為。」因此判處被告5年6個月徒刑定讞。

法官表示，被告違反作為寄養爸爸的親情，越過作為寄養家庭父女的界線，犯行極為卑劣且惡質。判決結果出爐後，長野縣里親會聯合會（專門協助將兒童安置於寄養家庭的單位）副會長則認為，被告利用孩子的弱勢犯罪，同時進行心理與性的虐待，5年6個月的判刑結果實在是太輕了。她同時也擔憂，該事件將會導致未來寄養家庭的人力不足。

另一方面，目前相關單位仍在深入調查，懷疑被告先前也曾經對以前的寄養兒童施暴。

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